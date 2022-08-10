İzmir'de yorgancıya verilen bohçadan servet çıktı! "Biri benimle oyun mu oynuyor?"





DÜRÜST ESNAF SABAH'A KONUŞTU

Dürüst esnafa Bayram Akgün ile annesi Nazlı Akgün SABAH'a konuştu. 1995'ten beri annesi ile birlikte dükkanı işlettiklerini ve 27 yıldır ilk kez başlarına böyle bir şey geldiğini söyleyen Bayram Akgün, "Rahmetli dedem Eyüp Akgün Urla'nın ilk yorgancısı. Altınları bulunca hiç düşünmeden hemen sahibine ulaştık ve teslim ettik. Olması gereken buydu zaten. Bir daha olsa bir daha aynı şeyi yaparım. Bazı insanlar fotoğrafta 15 altın var diyebilir. Fotoğraf çekerken çalışanlarımız altınlardan ikisini inceliyorlardı. Müşterimize toplamda 17 altın teslim ettik" dedi.