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Giriş Tarihi: 5.4.2022 00:30

İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 168 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

DHA
İzmir’de yurt dışına kaçmaya çalışan 168 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 168 göçmen ve organizatör olduğu ileri sürülen 2 organizatör, Sahil Güvenlik Komuntanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 02.15 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde hareket eden balıkçı teknesinde göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, söz konusu balıkçı teknesini durdurdu.

168 GÖÇMEN VE 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan kontrolde, teknede 168 göçmenin olduğu tespit edildi. Organizatör olduğundan şüphelenilen 2 kişi de yakalandı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Kıyıya çıkartılan 168 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine götürülürken, göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

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İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 168 göçmen ve 2 organizatör yakalandı
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