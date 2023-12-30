İzmir metrosunda yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var

İzmir'in Konak ilçesindeki Üçyol metro istasyonunda çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada ters yönde hareket etmeye başladı. Dengesini kaybederek merdivenden düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamada, "Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin basamaklarının kayması nedeniyle 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Durumlarının hafif olması tek tesellimizdir. Sağlık durumlarıyla yakından ilgileniyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. Olaya ilişkin teknik soruşturma başlatılmıştır" denildi.