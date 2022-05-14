İzmir’de zehir tacirlerine dev operasyon: 69 gözaltı

69 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaklaşık 5 ay süren saha ve analiz çalışmalarının ardından operasyona başlandı. Eş zamanlı operasyonlarda 69 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda satışa hazır çok miktarda esrar, uyuşturucu madde skunk ve metamfetamin, sentetik ecza hapları, 9 tabanca, 1 tüfek ve 28 mermi ele geçirildi.