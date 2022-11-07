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Giriş Tarihi: 7.11.2022 13:39

İzmir'de zehir tacirlerine yönelik operasyon: Son bir ayda 325 tutuklama

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli tutuklandı. 215 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
İzmir’de zehir tacirlerine yönelik operasyon: Son bir ayda 325 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda zehir tacirlerine balyoz gibi operasyonlar düzenlendi.

325 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Ekipler tarafından 4 bin 69 şahsa işlem yapılırken, bu şahıslardan 325'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 215 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİNLERCE SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Kilolarca uyuşturucu madde, binlerce sentetik hap ele geçirildi

Yapılan çalışmalarda; 226 kilo 544 gram esar-skank, 29 kilo 407 gram metamfetamin, 3 kilo 976 gram kokain, 529 gram sentetik kannabinoid, 122 bin 468 adet sentetik ecza maddesi, 33 bin 514 adet ectasy, bin 291 adet captagon,

66 adet hassas terazi, 28 adet tüfek, 497 adet tüfek fişeği, 62 adet tabanca, 875 adet tabanca fişeği ve 67 adet şarjör ele geçirildi.

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İzmir'de zehir tacirlerine yönelik operasyon: Son bir ayda 325 tutuklama
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