İzmir’de zehir tacirlerine yönelik operasyon: Son bir ayda 325 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda zehir tacirlerine balyoz gibi operasyonlar düzenlendi.

325 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Ekipler tarafından 4 bin 69 şahsa işlem yapılırken, bu şahıslardan 325'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 215 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.