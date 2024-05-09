İzmir’de zeytinlik alanda yangın

İtfaiye ekipleri, Bayındır İlçe Orman Müdürlüğü ve Bayındır Belediyesi ekiplerinin katıldığı söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 4 arazöz, 1 tonaj aracı ile müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 18.00'de söndürüldü. Çıkış sebebi henüz nedeni öğrenilemeyen yangında yaralanan olmazken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi...