İzmir’deki akım faciasında yeniden keşif yapılacak

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili 42 sanığın yargılandığı davada ara mütalaa açıklandı. Savcı, eksikliklerin giderilmesi ve tutuklulukların devamını talep etti. İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış esnasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılan ve 22,5 yıla kadar hapis cezaları istenen 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davada ara mütalaaa açıklandı. Mütalaada, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini, sanık savunmalarının tamamlanmasından sonra olay yerinde keşif yapılarak bilirkişi raporu aldırılmasını, tutuklu sanıkların tutukluluklarının ve adli kontrollerin devamını talep etti. Konak ilçesi Alsancak semtinde, 12 Temmuz günü sağanak yağışın etkili olduğu günde su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş,ti. 13 kişinin tutuklu bulunduğu, 42 sanıklı davanın ikinci celsesi dün görülmüş oldu.