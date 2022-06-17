"İzmir’deki bu görüntülerden haberin var mı Kemal Bey?"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önceki gün bir dizi temas ve açılışlar için İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 yıllık icraatları ile ilgili brifing verdi.

BELEDİYE BAŞKANIMIZ ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPIYOR DEDİ AMA…

Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu; "Belediye Başkanımızı ve bütün ekip arkadaşlarını yürekten kutluyorum. İzmir'e hizmet ediyorlar, çok güzel hizmetler var." şeklinde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gecikmedi.

BU GÖRÜNTÜLERDEN HABERİN VAR MI KEMAL BEY?

Twitter adresinden körfezdeki kirlilik nedeniyle ölen balıklarla, dere yataklarındaki kirliliği gösteren fotoğraflar paylaşan AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak; "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kılıçdaroğlu'na 3 yılını değerlendirdiği bir sunum gerçekleştirmiş. İzmir'in turist milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir'deki bu görüntülerden haberi var mı? İzmir 2024'te AK Belediyecilik ile tanışacak." sordu.

Taslak'ın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı kentin üzerine kabus gibi çöken lağım kokusu ve altyapı yatırımları için kazılan fakat bir türlü asfaltlanmadığı için adeta köstebeğe dönen yolların bir an önce asfaltlanmasını istedi.