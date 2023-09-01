Haberler Yaşam Haberleri İzmir'deki cinsel istismar davasında okul müdür vekiline verilen hapis cezası onandı
Giriş Tarihi: 1.9.2023 18:58

İzmir'deki cinsel istismar davasında okul müdür vekiline verilen hapis cezası onandı

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İzmir'de yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle okul müdür vekili sanığa verilen 79 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

AA
İzmir’deki cinsel istismar davasında okul müdür vekiline verilen hapis cezası onandı

Daire, daha önce iki kez bozulan kararı, yeniden inceledi. Daire kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin, usul ve kanuna uygun olarak yapıldığını, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan delillerle gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığını kaydetti.

Daire, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiğinin anlaşıldığına karar vererek temyiz sebeplerinin esastan reddini ve hükümlerin onanmasını kararlaştırdı.

OLAY VE DAVA SÜRECİ

Menderes ilçesinde 17 Mayıs 2014'te jandarmaya telefonla ulaşan kişi, öğretmenlik ve vekil müdürlük yapan A.Ş'nin, bazı kız öğrencilere cinsel içerikli film izlettiğini ve çocuklara karşı cinsel istismar suçunu işlediğini öne sürmüştü.

Yürütülen soruşturma kapsamında yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı.

İlçede 20 yıldır öğretmenlik yaptığı belirtilen ve suçlamaları reddeden A.Ş. tutuklanmış ve 102 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde tahliye edilen sanık, yeniden tutuklanmıştı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Temmuz 2017'de sanığa "cinsel istismar", "sarkıntılık" ve "müstehcenlik" suçlarından 79 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

İstinaf incelemesinde karar hukuka uygun bulunmuş, Yargıtay 14. Ceza Dairesi ise "çocuğun cinsel istismarı" yönünden verilen kararı bozmuştu.

Sanığa bir mağdura karşı "sarkıntılık" ve birden fazla mağdura yönelik "müstehcenlik" suçlarından verilen 7 yıl 6 aylık ceza ise kesinleşmişti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, mayıs ayında, yerel mahkemenin kararında eksikler belirlemiş ve kararı yeniden bozmuştu. Yeniden yapılan yargılamada, sanık "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yine aynı cezaya çarptırılmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Azim, başarı, gurur: Çobanlık yaparken ders çalışıp tıp fakültesini kazandı
SON DAKİKA | Kandil ve Asos'a hava harekatı! Teröristlerin üsleri yerle bir edildi
Kartal'da skandal olay! Başkan Erdoğan'a oy verdikleri için anne ve kızı darbedildi
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Milletimiz yeni bir anayasayı hak ediyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Atatürk anlaşılırsa Atatürkçü olmadıkları anlaşılacak, bütün mesele bu
Wagner’in akıbeti belli oldu! Pentagon sözcüsü bu sözlerle ilan etti
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile Araplar arasındaki çatışmalar büyüyor
Kılıçdaroğlu’nun sırrı ne?
Son dakika: A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Rakiplerimiz Ermenistan ve Japonya
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'deki cinsel istismar davasında okul müdür vekiline verilen hapis cezası onandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA