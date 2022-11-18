İzmir’deki depremde Yağcıoğlu Apartmanı yıkılmıştı: Sanıkların cezası istinafta arttı!

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinin duruşmalı olarak ele aldığı davada, tutuklu sanık müteahhit Şerafettin A'nın savunması, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Binanın fenni mesulü olan diğer sanık Orhan A. ise duruşmaya gelmedi.

Müşteki ve sanık avukatlarının savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı geçen celse verdiği, sanıkların TCK'nin 85/2 ve 22/3 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları yönündeki mütalaasını yineledi.

Son sözleri sorulan müteahhit Şerafettin A, aynı arsaya 2 blok yaptığını, A bloğun yıkılmadığını ancak B bloğun yıkıldığını belirterek, "Aynı malzeme ve işçilerle binalar yapıldı. Yıkılma nedeni kolon kesilmesi. Bence depremden dolayı yıkılmadı." dedi.