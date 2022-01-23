Haberler Yaşam Haberleri İzmir’deki dev uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Giriş Tarihi: 23.1.2022 14:27 Son Güncelleme: 23.1.2022 14:42

İzmir’deki dev uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’deki dev uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

İzmir'de Karaburun Cumhuriyet Başsavcısı Osman Beraat Çetin’in talimatıyla 11 ilçede jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonda ‘uyuşturucu imal etmek ve satmak’ suçlamasıyla 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemleri sonrası 37 şüpheli serbest bırakılırken, 17 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaburun Cumhuriyet Başsavcısı Osman Beraat Çetin'in talimatıyla harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu madde imalatı yapan ve satan şüphelileri tespit etti.

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ekipler Karaburun, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa olmak üzere toplam 11 ilçede eş zamanlı baskınlar yaptı.

250 PERSONEL KATILDI

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda jandarma ekipleri şüphelilere ait ev ve işyerlerini didik diki aradı. 250 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda limanda bulunan bir teknede de arama yapıldı. 40 farklı adrese düzenlenen operasyonda toplam 54 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası 37 şüpheli serbest bırakılırken, 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada firari 11 şüphelinin yakalaması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Köyde çifte cinayet skandalı! Yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı
İstanbul'da feci otobüs kazası: 3 ölü 18 yaralı! Kurtulan isim dehşet anlarını anlattı
İsviçre'de çocuk istismarının gerçek yüzü! 'Heidi'nin ayakları neden çıplaktı?'
SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu! İstanbul’da da hissedildi
Bilecik'teki rüşvet skandalında yeni detaylar! Berberden bile rüşvet istemişler
Sedef Kabaş'a destek veren Akşener ve Kılıçdaroğlu'na peş peşe tepkiler: Edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler
Son dakika: Türkiye kara teslim: İstanbul dahil birçok ile ulaşım kapandı! İşte kapanan yollar
Böyle şebeke görülmedi! Ankara merkezli "Dedeler" operasyonu
Türkiye dünyadan daha güçlü toparlanacak
Sinan Akçıl: Hain darbe girişiminin ertesi günü birine evlenme teklifi ettim...
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’deki dev uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA