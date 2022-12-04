İzmir’deki dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi tutuklandı: 1 milyarlık vurgun engellendi

İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Resmi belgede sahtecilik", "Kişisel verileri hukuku aykırı olarak elde edilmesi ve kullanılması", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, il emniyet müdürlüğü asayiş şube müdürlüğü dolandırıcılık büro amirliği ekiplerince, sahte banka dekontuyla araç, sahte kimliklerle tapu ve değerli saat dolandırıcılığı olaylarına karıştığı belirlenen 15 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelilerin 28 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, 9 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. Söz konusu dosya kapsamında, şüphelilerin gerçekleştirmek istedikleri 100 milyon liralık 10 tane eylemin de önüne geçildi.

Ayrıca, "Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçu kapsamında, 49 şüphelinin banka ve kripto para borsalarında bulunan hesaplarına bloke konulurken, şüphelilere ait 3 binek otomobil ve bir adet dublex daireye de el konuldu.

Şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik ise, İzmir başta olmak üzere İstanbul, Uşak, Denizli, Manisa, Ankara, Ordu, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, Kayseri, Van, Sinop ve Bursa'da eş zamanlı olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında, İzmir'de 20, İstanbul'da 18 Uşak'ta 5, Manisa, Ordu, Diyarbakır, Kayseri, Tekirdağ'da birer ve Denizli'de 3 olmak üzere toplam 51 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, suç unsuru dokümanlar, bir adet ruhsatsız tabanca ve bir markaya ait 412 adet boş saat kutusu ele geçirildi. Firari olanların yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.