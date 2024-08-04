İzmir’deki ihmalin bir benzeri Kırşehir’de yaşandı

Kırşehir'in Nasuhdede Mahallesi Meytaş mevkiinde bir hafta önce olay meydana geldi. Ahmet Kaya, ailesiyle birlikte halasının düğününe geldi. Düğünde küçük kardeşiyle oynayan küçük Ahmet, kurulan çadırın demir borusuna dokununca elektrik akımına kapıldı.

İZMİR'DEKİ İHMALİN BİR BENZERİ KIRŞEHİR'DE YAŞANDI

Düğün için bir şirketten kiralanan çadırın yalıtımı zedelenen elektrik kablosu, çadırı taşıyan demir boruya temas etti. Bu sırada demir boruyu tutan Ahmet Kaya, elektrik akımına kapıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Kırşehir Devlet hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Kaya, 2 gün sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaya, yoğun bakımda 7 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Minik Ahmet'in ölümü İzmir'de yalıtımı zedelenen elektrik kablosunun suya temas etmesiyle hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ı getirdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

4. sınıf öğrencisi olan Ahmet Kaya'nın cenazesi Hicret Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Bahçelievler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ahmet Kaya'nın cenaze törenine öğretmenleri ile arkadaşları da katıldı. Minik Ahmet son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlanırken, olayla ilgili çadırın kiralandığı firmanın yetkililerinin ise ifadelerinin taksirle ölüme neden olma suçundan ifadelerinin alındığı ve serbest bırakıldıkları öğrenildi.