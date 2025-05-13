İzmir’deki iş insanı cinayetinde sanıkları hakim karşısında: Çelişkili ifadeleri dikkatlerden kaçmadı!

MAHKEME BAŞKANI ÇELİŞKİLERİ SORDU

Mahkeme başkanının, "Kim öldürdü" sorusuna karşılık Anıl Akgül, "Bu sorunun muhatabı ben değilim, ben öldürmedim. Rojhat ile Gültekin arasında ne konuşuldu bilmiyorum, plan yapıp, yapmadıklarını da bilmiyorum. Rojhat ile eşimin öldürülmesinden sonra konuşmadım. Olaydan birkaç ay önce bize, 'Size eziyet eden bu adamı öldüreceğim' sözü aklıma geldi. Ondan dolayı konuşmadım" diye konuştu. Mahkeme başkanının, "Cinayetten hemen sonra sanık Rojhat ile iletişimi neden kestin? Ayrıca Savcılıkta, Rojhat'ın sana söylediğini ifade ettiğin 'Maktulun sana eziyet ettiğini gerekçesiyle Rojhat'ın onu öldüreceği veya öldürteceği' yönündeki ifadene rağmen neden olayın ilk anında karakolda bunu söylemedin? Ayrıca sana Rojhat'ın 'Bu gece de Mehmet'i takipteyiz' yönünde beyanın var. Neden maktul takip ediliyordu" sorusuna sanık Akgül, sessiz kalıp, yanıt vermedi. Yine mahkeme başkanı, "İfadenizde Rojhat'ın eşinizin mal varlığından haberi olduğunu söylemişsiniz. Neden bunu konuşuyordunuz" yönündeki soruya, Akgül, "Eşimin mal varlığının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

'ŞİDDET GÖRÜP DE NEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADIĞI' SORULDU

Öldürülen Mehmet Akgül'ün ailesinin avukatı, 'Şiddet ve hakarete uğradığınızı şimdi söylediniz, karakola şikayetçi olmadınız mı?' diye sordu. Bunun üzerine sanık Akgül, "Hayır şikayette bulunmadım" cevabını verdi. Sanık Anıl Akgül'ün avukatı ise, cinayeti nasıl duyduğunun müvekkiline sorulmasını istedi. Sanık Anıl Akgül, bunun üzerine "Komşum söyledi" diye karşılık verdi. Mahkeme başkanı, komşusunun adını sordu. Sanık Akgül bilmediğini söyledi.

"OTOMOBİLİNİN PENCERESİNİ TIKLATTIM"

Ardından söz verilen sanık Gültekin Uslu ise sanık Anıl Akgül ile 2 yıl önce Kemalpaşa'da, Rojhat'ın çiftliğinde tanıştıkları söyledi. Anıl Akgül'ün kendini, Rojhat'ın sevgilisi olarak tanıdığını kaydetti. Uslu, "Bana maktul Mehmet'in eşi olduğunu söylememişti. Anıl Akgül, Mehmet Akgül'ün sattığı malları hesabına alarak hırsızlık yaptıklarını söyledi. Mehmet ile eğlence mekanlarında bazen karşılaşırdık, selamlaşırdık ama yakınlığım yoktur. Cinayetin işlendiği gün olay yerine Rojhat ile gittik. O arabada kaldı, ben dolaştım. Mehmet, otomobilinde uyuyordu. Penceresini tıklattım. Konuşmak istediğimi söyledim. 'Sen kimsin' diye yanıt verdi. Küfretti. Olay yerinden ayrıldım. Cinayeti ben işlemedim" dedi. Mahkeme başkanı, bunun üzerine sanık Uslu'ya, "Daha önce maktulü tanıdığını söyledin ardından 'Sen kimsin' diyerek seni tanımadığı beyan ettin. Ayrıca emniyetteki ifadende Mehmet'in bulunduğu aracın camına elindeki tabancayla şaka amaçlı tıklattığını söylemişsin ancak şimdiki ifadende bundan hiç bahsetmedin' nedir bu çelişki" sorusunu yöneltti. Sanık Uslu, "Böyle bir şey yaşanmadı" yanıtını verdi.

SORULARI YALANLADI

Diğer sanık Rojhat Kızılban ise "Anıl'ın evli olduğunu bilmiyordum hiç aramızda böyle bir konu geçmedi. Eşinin mal varlığından da haberim yoktu" dedi. Mahkeme başkanı, sanık Anıl Akgül'ün, "Mehmet'i takip ettikleri yönünde kendisinin söylemi olduğunu yine 'Sana eziyet edeni öldüreceğim ve öldürteceğim' gibi cümleler kurduğunun söylendiğini hatırlatması üzerine sanık Kızılban, "Hayır ne takip ettim ne de ettirdim. Ayrıca öldüreceğimi de öldürteceğimi de söylemedim" dedi. Yine mahkeme başkanı, otomobilini 500 bin liraya satıp tetikçi olarak Gültekin'e vereceği yönünde bir şey söyleyip söylemediğini sorması üzerine sanık Kızılban, "Hayır böyle bir şey söylemedim" diye konuştu.

'ŞİKAYETÇİYİZ'

Ardından öldürülen Mehmet Akgül'ün ağabeyi Hasan Akgül, "Sanık Anıl'ın maddi problemleri yoktu. Rojhat'ı, kardeşime 'öğretmen' diye tanıtmışlar. Kardeşim bana öğretmene para yetiştiremediklerini söylüyordu. Tüm bu cinayeti Anıl organize etti, kardeşimi öldürdüler. Şikayetçiyim" dedi. Öldürülen Mehmet Akgül'ün bir diğer ağabeyi Hüseyin Akgül ise "Kardeşimle, eşi birlikte yaşıyordu. Pandemi döneminde aşı olmadığı gerekçesiyle eşi 1 yıl eve sokmadı. Öldürülen kardeşim bana da pek bir şey anlatmazdı. Sanıklardan ben de şikayetçiyim" dedi. Ardından bazı tanıklar da dinlendi. Tanıklardan öldürülen Mehmet Akgül ile sanık Anıl Akgül'ün oğlu U.A. (17), "Annemin, Rojhat ile ilişkisi vardı. Birlikte uyuyorlardı. Babamın ölümünden 20 gün önce annem boşanmak istediğini söyledi. Sürekli de talep ediyordu" dedi. Mahkeme başkanı, "Bu durumu babana söyledin mi" diye sorması üzerine U.A. "Hayır" diye karşılık verdi. Bu defa mahkeme başkanının nedenin sorması üzerine U.A., yanıt veremedi.

SALON KARIŞTI

Duruşma savcısı, sanıkların tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme başkanı, bazı yeni tanıkların dinlenmesi, sanıkların HTS kayıtlarının istenmesi ve tutukluluklarının devamına karar verdi. Bu sırada öldürülen Akgül'ün yakınları, sanıklara bağırmaya başladı. Bir yakını, sanıklara cep telefonu fırlattı. Hakkında işlem yapılan bu kişinin ifadesine başvuruldu. Mahkeme başkanı, öldürülen Mehmet Akgül'ün yakınlarının bir sonraki duruşmaya alınmayacağını belirtip duruşmayı bitirdi.