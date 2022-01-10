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Giriş Tarihi: 10.1.2022 16:32 Son Güncelleme: 10.1.2022 16:32

İzmir'deki kaçak tütün operasyonunda sıcak gelişme

DHA
İzmir’deki kaçak tütün operasyonunda sıcak gelişme

İzmir'de polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda; 1 milyon 434 bin 470 doldurulmuş sigara ile 2 milyon 632 bin 800 bandrolsüz makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak'ta, kent genelindeki 4 ev, 6 iş yeri, 2 araç ve 9 depoda kaçak tütün ve tütün ürünleri ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 1 milyon 434 bin 470 doldurulmuş sigara ile 2 milyon 632 bin 800 bandrolsüz makaron, 116 kilogram kaçak nargile melası, 32 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.E. ve C.Ş. tutuklanırken, M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 15 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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İzmir'deki kaçak tütün operasyonunda sıcak gelişme
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