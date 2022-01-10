İzmir’deki kaçak tütün operasyonunda sıcak gelişme

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak'ta, kent genelindeki 4 ev, 6 iş yeri, 2 araç ve 9 depoda kaçak tütün ve tütün ürünleri ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 1 milyon 434 bin 470 doldurulmuş sigara ile 2 milyon 632 bin 800 bandrolsüz makaron, 116 kilogram kaçak nargile melası, 32 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.E. ve C.Ş. tutuklanırken, M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 15 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.