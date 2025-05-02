İzmir’deki ölüm penceresi olayında yeni gelişme! Aysun’u pencerede telefonla konuşurken vurarak öldüren eski sevgilisi tutuklandı

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Beydağ ilçesi Eğridere Mahallesi'nde meydana geldi. Babası İbrahim Candan ile birlikte tek katlı evde oturan ve o sırada pencere kenarında cep telefonuyla konuşan Aysun Candan'a eve yaklaşan kişi, pencereden tabancayla ateş etti. Kızının kanlar içinde kaldığını gören İbrahim Candan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aysun Candan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Candan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ESKİ SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Aysun Candan'ın eski sevgilisi olduğu öğrenilen H.A.'yı gözaltına aldı. Aysun Candan'ın cenazesi ise dün otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak ikindi vakti Eğridere Camii'nde kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.A., dün akşam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.