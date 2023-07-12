İzmir’deki orman yangını can aldı

İzmir'in Menderes ilçesinde önceki gün kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden orman yangını can aldı. Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli arazöz şoförü Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "10 Temmuz 2023 tarihinde Menderes ilçesinde çıkan orman yangından etkilenen Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli arazöz şoförümüz Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.