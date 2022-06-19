İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı! 42 hektar orman ve makilik alan zarar gördü

15 SAAT SONRA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Havanın kararmasıyla birlikte helikopterler ve uçaklar bölgeden ayrılırken, gece boyunca yer ekiplerinin müdahaleler devam etti. Bugün ise havanın aydınlanması ile birlikte havadan müdahale kuvvetlerinin de katılmasıyla yaklaşık 15 saat sonra yangın kontrol altına alındı. Yangında 42 hektar orman ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.