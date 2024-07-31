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Giriş Tarihi: 31.7.2024 11:52 Son Güncelleme: 31.7.2024 11:58

İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 19 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

AA
İzmir’deki orman yangını kontrol altında

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Urla Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." bilgisini verdi.

"FEDAKARCA GÖREV YAPAN TÜM PERSONELE TEŞEKKÜR"

Bölgede çalışmaların sürdüğünü aktaran Elban, "Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangının kontrol altına alınmasında gayret ve özveriyle fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ederim. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekraren geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 19 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

135 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 16.33 sıralarında çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilk müdahale saat 16.47'de yapılmıştı.

Yangın nedeniyle sahil tarafında Sahil Güvenlik botlarıyla 15 kişi tahliye edilmiş, 29 karavanda ve 7 evde 135 vatandaşın güvenlik tedbirleri kapsamında tahliyeleri sağlanmıştı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgede mangal kömürü üretimi yapan işletmeden sıçrayan kıvılcımların yangına neden olduğu belirtilmiş, işletme sahibi İ.A. (33) gözaltına alınmıştı.

Yangına müdahale gece de havadan ve karadan sürmüş, dumandan etkilenen iki Orman Genel Müdürlüğü personelinin ambulansta ayakta tedavisi yapılmıştı.

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İzmir'deki orman yangını kontrol altında
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