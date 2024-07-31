İzmir’deki orman yangını kontrol altında

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Urla Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." bilgisini verdi.

"FEDAKARCA GÖREV YAPAN TÜM PERSONELE TEŞEKKÜR"

Bölgede çalışmaların sürdüğünü aktaran Elban, "Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangının kontrol altına alınmasında gayret ve özveriyle fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ederim. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekraren geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 19 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.