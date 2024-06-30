İzmir’deki patlamada 17 yaşındaki Havin kuzeni ile alışveriş yaparken öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen 63 kişinin yaralandığı olayda ölen 5 kişiden biri de Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Harita 11 A sınıfı öğrencisi 17 yaşındaki Havin Ergin oldu. Genç kızın olay anında kuzeni ile birlikte alışverişe çıktığı ve tüp patlamasının yaşandığı restoranın önünden geçtiği ortaya çıktı.

Genç kızın ölümü baba Müttalip Ergin ile amca Remzi Ergin başta olmak üzere tüm yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili SABAH'a konuşan acılı baba Müttalip Ergin, "Çok üzgünüz. Kızım amcasının kızıyla birlikte alışverişe gitmişti. Olay anında patlama sırasında kuzeni ile birlikte olay yerinden geçiyordu. Cenazesi bugün (pazartesi) öğlen namazına müteakiben kaldırılacak" diye konuştu.