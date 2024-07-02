İzmir’deki patlamada yürek burkan ayrıntı: Ruken 5 aylık hamileydi

İzmir'de geçtiğimiz gün sanayi tipi tüpünün patlaması sonucu Ruken Çağur (31), Birgül Sarılmaz (44), kardeşi Evin Aslan (36), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybederken 63 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden Ruken Çağur ile ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Evli 2 çocuk annesi Ruken Çağur'un 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.Eşini kaybeden Orhan Çağur, "Eşim, market alışverişine ve ayakkabı almaya gitmişti. Olay yerine yakın bir mesafede oturuyoruz" diye konuştu. Çağur'un cenazesi Mardin'in Derik ilçesine gönderilirken, hayatını kaybeden diğer 3 kişinin cenazeleri de otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Evin Aslan ile kardeşi Birgü Sarılmaz, Torbalı'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Lise öğrencisi Havin Ergin'in otopsi işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.İzmir Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, tüpü değiştiren M.K. ile şırdan dükkanının işletmecisi G.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İlk belirlemelere göre, patlamaya neden olan sanayi tipi tüpün cumartesi günü takıldığı, ardından gece yapılan temizliğin ardından işletmenin kapatıldığı öğrenilirken, pazar günkü patlama anında da lokantanın kapalı durumda olduğu belirtildi. İşletmenin doğalgaz aboneliğinin bulunmadı ve 11 aydır ruhsatsız olarak faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.Patlamada hayatını kaybeden Birgül Sarılmaz'ın eşi Deniz Sarılmaz ise, "Önce kuzenlerin evine kahvaltıya, oradan da pazara alışverişe gitmişler" derken, kızı Birgül ve Evin Aslan'ı kaybeden acılı baba İbrahim Savucu ise hukuki süreç başlatacaklarını söyledi. Yaşamını yitirenlerden biri de 17 yaşındaki Havin Ergin'indi. Ergin'in kuzeni Salih Ergin, "Kuzenim Havin lise öğrencisiydi. Bir yakınının kız isteme merasimi için alışveriş yapmak amacıyla Torbalı'ya geldi. Kendisine ayakkabı bakıyormuş. Tesadüfen oradan geçerken patlama oluyor. Acımız, büyük çok üzgünüz" diye konuştu.