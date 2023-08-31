Haberler Yaşam Haberleri İzmir'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Giriş Tarihi: 31.8.2023 19:55

İzmir'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde 3 kişinin yaralandığı, evinin balkonunda oturan kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

AA
İzmir’deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı

Alınan bilgiye göre, silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan S.Ö, S.A, N.E, E.Ö, M.G. ve E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.Ö. ve S.A. tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Ağustos Çarşamba günü, 220 Sokak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin balkonunda oturan Hüseyin Çiçek'in (71) göğsüne pompalı tüfekten ateşlenen kurşun isabet etmişti. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çiçek ve kavgada yaralanan 3 kişiden Hüseyin Çiçek, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
Son dakika: İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika: Türkiye ekonomisi büyümede hız kesmiyor! Bakan Mehmet Şimşek: Refah artışı tüm kesimlerle paylaşılacak
Fondaş Halk TV’de İstiklal Marşı’na saygısızlık: 3 ayda bir kutlayıp dinlemek lüzumsuz!
Neler oluyor Afrika’da?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabancı çiftini çocuklarının soğukkanlılığı kurtardı
Başkan Erdoğan: Sadece oyun kuran değil oyunları bozan bir ülkeyiz
Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?
BAE ile ekonomik ilişkilerde yeni dönem başlıyor: Dev anlaşma yürürlüğe giriyor! Türkiye Körfez'in en büyük ticaret partneri
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA