İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!

Bölgede 30 yıldır ikamet ettiğini belirten Mehmet Ali Okatan, su konusunun mahalle için yıllardır sorun olduğunu, nüfus arttıkça sorunun daha da büyüdüğünü vurguladı. Suların gün içinde sürekli kesildiğine, musluklardan günlerce su akmadığına şahit olduklarını belirten Okatan, altyapıyla ilgili bir sorun olduğunu da açıkladı.