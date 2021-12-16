İzmir’deki tefeci operasyonunun detayları ortaya çıktı

Öte yandan, şüphelilerin borç verdikleri kişilerin isimleri ile borç verilen para miktarını ajandaya kaydettikleri, her hafta tahsilatını yaptıkları para miktarını da listeledikleri öğrenildi. Şüphelilerin aralarında kıraathane işletmecisi, taksi şoförü, garson, demir ustası ile birçok esnafa da faizle para verdikleri belirlendi. Şüphelilerin 2 bin TL verdikleri bir kişinin borcuna faiz yükleyerek 54 bin, 3 bin 500 TL verdikleri bir başka kişiden ise 64 bin TL geri ödeme istedikleri, ödemeyince ise darbettikleri öğrenildi. Tefecilik şebekesinin borçlarını ödemedikleri için darbettiği birçok esnafın korkarak polise şikayette bulunmadıkları ortaya çıktı.