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Giriş Tarihi: 12.3.2023 15:34

İzmir'deki yangın anne ile 40 günlük bebeğini ayırdı

İzmir'in Buca ilçesinde, evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan Nazlı Göl (19) hayatını kaybetti. Yangın sırasında evde bulunan Göl'ün dini nikahla birlikte yaşadığı Batuhan Korkmaz (28), 40 günlük bebeklerini kurtardı.

DHA
İzmir’deki yangın anne ile 40 günlük bebeğini ayırdı

Yangın, 10 Mart'ta saat 18.30 sıralarında Göksu Mahallesi 684/12 Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. 40 günlük bebekleriyle evde bulunan Nazlı Göl ve Batuhan Korkmaz, alevler arasında kaldı. Korkmaz, ilk olarak bebeği kucaklayıp, dışarıya çıkardı. Daha sonra da Nazlı Göl'ü kurtarmak için eve girmeye çalıştı.

Korkmaz, kısa sürede evi saran alevler nedeniyle içeriye giremedi. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından alevleri söndürdü ancak genç kadının yangında yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İzmir'deki yangın anne ile 40 günlük bebeğini ayırdı
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