İzmir’deki yeni konutlara yerleşen depremzede aile: Hayatta kaldığımız gün tekrar doğduk!



'YENİDEN DÜNYAYA GELDİK'

Deprem konutları inşa edilmeden önce bir süre kirada yaşadığını belirten Yaşar, "Daha sonra Allah razı olsun ki evlerimiz yapıldı. Yeni evimize geçen nisan ayında yerleştik. Kurada evimiz çıktıktan sonra, içindeki eksiklikleri tamamladık. Bazı masrafları biz kendimiz yaptık. Bin defa dua ediyoruz. Evimiz 70 metrekarelik bir ev ve üç kişiye yetiyor. O günler asla unutulmuyor. Benim ve kızımın doğum günü, hayatta kaldığımız 30 Ekim'dir. Biz, o gün yeniden dünyaya geldik. Biz o gün kurtulamayabilirdik. Hala o korkuları yaşıyoruz. Kızım odada yalnız uyuyamıyor. Ev şu anda emniyetli. Bana göre deprem evleri çok iyi yapıldı. Ben çok yakındım. Temelinden itibaren gidip, yapılışını izledim. Çok sağlam yapıldığını hepimiz gördük. Buna rağmen kızım hala yalnız uyuyamıyor" diye konuştu...