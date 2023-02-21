Haberler Yaşam Haberleri İzmir'e 40 bin depremzede geldi
Giriş Tarihi: 21.2.2023 11:31 Son Güncelleme: 21.2.2023 11:49

İzmir'e 40 bin depremzede geldi

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin hemen ardından bölge halkı felaket bölgesinden ayrılmaya başlarken, İzmir’e gelen yaklaşık 40 bin depremzededen 5 bini valilik koordinasyonunda kamu misafirhanelerine, otellere ve yurtlara yerleştirildi.

ERTAN GÜRCANER
İzmir’e 40 bin depremzede geldi

Daha önce 4 bin depremzede için gerekli hazırlığı yaptıklarını açıklayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tüm imkânları zorlayarak fazladan bin kişilik kontenjan daha oluşturulduğunu söyledi.

İZMİR'E YOĞUN GÖÇ VAR

Depremin şiddetli yıkıma sebep olduğu 10 ilden İzmir'e yoğun bir göç olduğunu aktaran Vali Köşger, "Kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak ilk etapta 4 bin depremzede vatandaşımızı, planladığımız kamu misafirhanelerine, otellere ve öğrenci yurtlarına yerleştirme yoluna gittik. Yoğun talep dolayısıyla kısa sürede bu kontenjan doldu. Tüm olanakları seferber ederek fazladan bin kişilik daha yer koordine edildi. Bugün itibarıyla otogar ve havalimanını kullananlar ile özel araçlarıyla gelenlerden oluşan 40 bin dolayında depremzedenin ilimize ulaştığını biliyoruz. Bunların 5 bini, bahsettiğim şekilde yerleştirmesi yapılanlardır. Kalan kısmı ise akraba, hemşehri veya tanıdıklarının yanına gelenlerden oluşmaktadır. Yaşanan elim felaket nedeniyle evlerini, şehirlerini terk etmek zorunda kalan depremzede vatandaşlarımız için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

DEPREM SON DAKİKA: Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe şiddetli depremler!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...
Depremzedeler seçime nasıl bakıyor?
TKP’yi başörtüsünden vurmak
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
‘Kapıyı açtığımda karşımda Nurdağı’nı gördüm’
CHP'li Lütfü Savaş'ın 4 yıl önce yaptığı şov tepki çekti: Kentsel dönüşüm karşıtı miting bile düzenlemiş
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'e 40 bin depremzede geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA