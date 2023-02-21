İzmir’e 40 bin depremzede geldi

Daha önce 4 bin depremzede için gerekli hazırlığı yaptıklarını açıklayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tüm imkânları zorlayarak fazladan bin kişilik kontenjan daha oluşturulduğunu söyledi.

İZMİR'E YOĞUN GÖÇ VAR

Depremin şiddetli yıkıma sebep olduğu 10 ilden İzmir'e yoğun bir göç olduğunu aktaran Vali Köşger, "Kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak ilk etapta 4 bin depremzede vatandaşımızı, planladığımız kamu misafirhanelerine, otellere ve öğrenci yurtlarına yerleştirme yoluna gittik. Yoğun talep dolayısıyla kısa sürede bu kontenjan doldu. Tüm olanakları seferber ederek fazladan bin kişilik daha yer koordine edildi. Bugün itibarıyla otogar ve havalimanını kullananlar ile özel araçlarıyla gelenlerden oluşan 40 bin dolayında depremzedenin ilimize ulaştığını biliyoruz. Bunların 5 bini, bahsettiğim şekilde yerleştirmesi yapılanlardır. Kalan kısmı ise akraba, hemşehri veya tanıdıklarının yanına gelenlerden oluşmaktadır. Yaşanan elim felaket nedeniyle evlerini, şehirlerini terk etmek zorunda kalan depremzede vatandaşlarımız için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz." dedi.