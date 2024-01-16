İzmir’e yatırım yağacak! İzmir’in ulaşımına 14 milyar liralık kaynak

2024 Yılı Yatırım Programının kabulü ve uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri, dış proje kredisi kullanan büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri yer aldı. 2024 yılında Türkiye'de kamu kurumları tarafından yürütülecek 3 bin 799 projeye toplam 1 katrilyon 6 milyar 903 milyon 731 bin TL ödenek tahsis edildi.

ULAŞIM PROJELERİ İÇİN AYRILAN KAYNAK BELLİ OLDU

Yayımlanan kararla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün İzmir'deki projeleri için ayırdığı bütçeler de belli oldu.

İZMİR YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

İzmir'in ulaşım projeleri için ayrılan kaynak içinde aslan payını Ankara-İzmir arasında hayata geçirilmesi öngörülen hızlı tren projesi alacak. Yatırım Programında Ankara-Polatlı- Afyonkarahisar-Uşak-Manisa- İzmir Hızlı Treni Hattının altyapı çalışmaları için ulaştırma bakanlığı bütçesinden iki kalemde toplamda 12 milyar 065 milyon liralık kaynak aktarılacak. Toplam 29 yatırıma aktarılacak kaynak miktarı 14 milyar 504 milyon 926 bin 474 TL'yi bulacak.

İŞTE 2024'DE İZMİR'E YAPILACAK YATIRIMLARDAN BAZILARI

*Alaçatı RES'in Yerli/Milli Rüzgar Türb. Üret. Yeni. Etüt-Proje, Makine-Teçhizat, Rehabilitasyon çalışmaları için 40 milyon TL

*Ankara-Polatlı- Afyonkarahisar-Uşak-Manisa- İzmir Hızlı Treni Altyapı(498,30) kilometre çalışmaları için 6 milyar 065 milyon TL

*Afyonkarahisar-İzmir hattı için 346,30 kilometre çalışmaları için 6 milyar TL

*Torbalı-Ödemiş-Çatal-Tire Danışmanlık Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları için 205 milyon

*Tepeköy-Selçuk Yerli Sinyalizasyon Demiryolu iyileştirme sinyalizasyon çalışmaları için 113 milyon 500 bin TL

*Menemen Aliağa Mevcut Konvansiyonel Hat. Sinyal. ve Tel. sistemleri elk. sin. ts. bak.on çalışmaları için 100 milyon TL

*12 adet Kılavuzluk hizmet botu için 109 milyon TL

*İzmir hv. pat sahaları onarımı için 60 milyon TL

*İzmir HV. deprem güçlendirme işleri için 25 milyon TL

*Aliağa İzmir arasında 40 kilometrelik bölünmüş yol çalışması için 20 milyon TL

*Torbalı-Ödemiş Kiraz'da 92,30 kilometrelik by bsk çalışması için 150 milyon TL

*Bergama Soma Akhisar'da 85 kilometrelik BY BSK çalışması için 7 milyon TL

*Kemalpaşa Torbalı il yolunda 31 kilometrelik by bsk çalışması için 300 milyon TL

*Belevi Tire yolunda 28 kilometrelik by bsk çalşmaları için 200 milyon TL

*Seferihisar -Selçuk-Kuşadası ayr. için BY BSK çalışmaları yapmak üzere 156 milyon TL

*Yıldırım-2020 personel seferberlik tatbikatı için 7 milyon 200 bin TL

*Torbalı Kemalpaşa Köprülü Kavşağı için 190 milyon 125 bin 674 TL

-Foça Seyrek-İzmir yolu için 22,40 kilometrelik BY BSK çalışmalarına 797 milyon 068 bin 800 TL