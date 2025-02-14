İzmir’e yeni olimpik yüzme havuzu! Mehmet Kasapoğlu: İzmir’e bir ilki daha yaşatmaktan çok mutluyuz

Dr. Mehmet Kasapoğlu konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; 'Çok güzel ve oldukça prestijli bir tesisi İzmir'e kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkapınar kompleksi hem şehrimizin hem de ülkemizin spor altyapısını güçlendirme adına atılmış çok önemli bir adım. Aynı zamanda İzmir'in uzun yıllardır eksikliğini hissettiği uluslararası standartlardaki ilk tam olimpik kapalı yüzme havuzu olması bakımından da ayrıca özel bir konumda.' ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR YATIRIM

AK Parti hükümetleri olarak tüm alanlarda olduğu gibi sporun da her branşını desteklemek, gençlerimiz başta olmak üzere yediden yetmişe herkesin spora erişimini artırmak için gece gündüz çalıştıklarını hatırlatan Kasapoğlu; 'Halkapınar Kompleksimiz sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda halkımızın daha sağlıklı, dinamik ve güçlü bir geleceğe adım atabilmesi için yapılan büyük bir yatırım. Tesisimiz kapalı tam olimpik havuz olması bakımından İzmir'in ulusal ve uluslararası organizasyon kabiliyetini yıl geneline yayması, 4 mevsime çıkaracak olması bakımından da çok değerli. Kompleksimiz yalnızca profesyonel sporcuların kullanımıyla sınırlı değil elbette. Atlama havuzu, çocuk havuzu ve fitness merkeziyle tüm halkımızın kullanımına da açık olacak. Sporu tabana yayma, herkes için erişilebilir kılma vizyonumuzun nadide bir örneği olacak" dedi.

AK PARTİNİN ESER VE HİZMET VİZYONUNUN GÜZEL BİR SİMGESİ

Konuşmasının devamında Kasapoğlu; 'Özellikle bu tesisin açılışı, ülkemizin ve İzmir'imizin spor altyapısına verdiğimiz önemin, AK Partimizin eser ve hizmet vizyonunun güzel bir simgesi. Sayısı her yıl artan prestij eserlerimiz Türkiye'nin spor politikalarının ne kadar doğru bir şekilde ilerlediğini, sporun sadece sporculara değil, her bireye hitap eden bir ulusal değer ve imkân haline geldiğini gösteriyor. İzmir'imiz de bu vizyonun meyvelerini fazlasıyla alan şehirlerimizin başında geliyor.' ifadelerini kullandı.

ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Dr. Kasapoğlu sözlerini "Bu vesileyle Halkapınar Tam Olimpik Yüzme Havuzu 'muzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, başta her aşamasıyla yakından ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve bu tesisin hayata geçmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.' cümleleriyle noktaladı.