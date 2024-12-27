“İzmir’i Sevmiyorlar” açıklamasına AK Partili Çankırı’dan yatırımlarla yanıt

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı hükümetin 2024 yılında İzmir genelinde Sağlık, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının gerçekleştirdiği yatırımları açıkladı. Yazılı açıklamada bulunan Çankırı CHP'li belediyelerin hizmet yerine sıklıkla içi boş muhalefet çıkışlarıyla günü bitirme çabalarına sert çıktı. Açıklamasında muhalefetin 'İzmir'i sevmiyorlar, hükümetin İzmir milletvekilleri nerede?' söylemlerinin yersiz olduğuna karşılık veren Çankırı, "İzmir'e ulaşımdan alt yapıya, sağlıktan ekonomiye, kültürden turizme kadar kattığımız ivme apaçık bellidir. Yatırımlar ve rakamlar ortada. Hiç mi yüzünüz kızarmıyor hiç mi utanıp sıkılmıyorsunuz? Yararlanıp da dile getiremediğiniz hizmetleri yok saymışçasına hararetle savunmanız hangi amacı gütmektedir? Sizden önce İzmir'in yönetimi kimde idi? Yine siz! 'Kırk çürük yumurta bir sağlam yumurta etmez' diye boşa dememişler. Sizi İzmir'de çeyrek asırdır biliyoruz. Siz de bizi iyi biliyorsunuz. Biz iktidarıyla da muhalefeti ile İzmir'de tek yürek olmaya, kentin ortak gayemiz olduğunu anlatmaya çalıştıkça ısrarla üç maymunu oynamaya devam etmeniz nedendir? Sadece iktidar vekilleri olarak değil millete hizmetkarlar olarak bizler görevlerimizin başındayız ancak sizin konumunuz koltuktan öteye gitmiyor. Bu kentte nerede bir geride kalmışlık varsa altından CHP çıkıyor. Kılınızı kıpırdatmadığınız beceriksiz yönetimlerinizle sayenizde körfeziyle ölen, en pahalı içme suyu ile vatandaşı soyan, ıslah edilmeyen dereleriyle kokan, trafikte İstanbul'u aratmayan bir kent ortaya çıkardınız" diye kaydetti.

"SAĞLIKTA ÇAĞ ATLADIK"

Türkiye'nin sağlıkta çağ atlayan lider ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Çankırı Sağlık Bakanlığı'nın İzmir'de son bir yılda yapımı tamamlanan ve proje aşamasında olan yatırımlarını şu şekilde sıraladı: "Bergama Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Kemalpaşa 4 Nolu İbrahim-Hüsniye Özdurakoğlu Asm, Aliağa Süleyman Ercan 5 Nolu Asm, Menemen Belediyesi-Asarlık Asm vatandaşlarımızın hizmetindedir. Ayrıca yapımı devam eden, 50 yataklı Dikili Devlet Hastanesi, 55 yataklı Kemalpaşa Devlet Hastanesi Ek Binası, 50 yataklı Selçuk Devlet Hastanesi, 100 yataklı Kiraz Devlet Hastanesi ile 70 Üniteli Buca Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Polikliniği, Dikili 4 Nolu Çandarlı Asm (6 Ahb)+ 112 Ashi + Entegre Sağlık Merkezi, Konak Kahramanlar Sağlıklı Hayat Merkezi Ve Aile Sağlığı Merkezi (5 Ahb), Bayındır Çırpı Aile Sağlığı Merkezi (3 Ahb) Ve 112 Ashi, Bayındır 3 Nolu Karaveliler Aile Sağlığı Merkezi (3 Ahb), Bayındır 5 Nolu Zeytinova Aile Sağlığı Merkezi (3 Ahb), Bornova Sağlıklı Hayat Merkezi + 21 Nolu Çamdibi-1 Asm (9 Ahb) + 112 Ashi, Menemen Belediyesi- Menemen Dh Ulucak Semt Polk., Aliağa 6 Nolu Asm (9 Ahb) Sema-Tevfik Yiğitalp, Tire Hamide Titiz Asm+112 Ashi, Aliağa Fatma-Kadir Turğul Asm (3 Nolu Asm) sağlık yatırımlarımız mevcut."

"KADINI SİYASALLAŞTIRAN DEĞİL SAHNEYE ÇIKARAN OLDUK"

AK Parti'nin 23 yıllık iktidarlık başarısının altında kadın enerjisinin ve fedakarlığının yattığını ifade eden AK Partili Çankırı kadınların hak arayışı, toplumun dayattığı kalıpları yıkma çabası ve birey olarak var olma mücadelesinde daima var olduklarını aktardı. Ticaret Bakanlığı destek ve teşvikleriyle 2024 yılında 7 Kadın Kooperatifinin hayata geçirildiğini açıklayan Çankırı şunları söyledi: " Biz kadın üzerinden siyaset yapan, kadını siyasallaştırmaktan uzak durarak kadını sahneye çıkaran anlayışı benimsedik. Bu yıl Gültepe, Aliağa Myrina, Selluka, Bergama Onarıcı Tarım, Çamlık, Anadolu Tarımsal Ürünler ve Alaçatı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olmak üzere 7 kadın kooperatifinin daha hizmet vermesini sağladık."

"İZMİR'İ DÜNYA TURİZMİNE KAZANDIRDIK"

İzmir'in kültürel ve turistik faaliyetlerinde dünya listelerine taşıdıklarını dile getiren Çankırı 2024 yılında belirli gün ve haftalar çerçevesinde yapılan etkinliklerin dolu dolu gerçekleştirildiğini belirtti. Çankırı; "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Dünya Turizm Örgütü tarafından 2022'de Birgi 2023 yılında ise Şirince En İyi Turizm Köyü listesine girdi. 2025 Programı Başvurusu/Aday Önerileri çalışmaları ise tamamlanmış olup Dikili-Bademli, Kemalpaşa-Nazarköy, Seferihisar-Ulamış ve Urla-Barbaros köyleri adaylık başvurusu için Bakanlık Makamına sunulmuştur. Bakanlığımızca yerel yönetimlerin, derneklerin ve vakıfların projelerine yapılacak yardımlar yönetmeliği kapsamında alınan başvurular kapsamında yapılan etkinliklere 2024 yılında 7 (yedi) projeye toplam 215.000,00 TL destek sağlanmıştır. İzmir Türkiye'nin Ege'nin incisi ve onu hak ettiği yere taşımak başta yerel yönetimler olmak üzere hepimizin sorumluluğudur. Bu sebeple biz İzmir'e gönül vermeyi lafta değil hizmetle, projeyle, yatırımla anlatıyoruz." dedi.

TAMAMLANAN PROJELER

Yine Bakanlığımız tarafından tamamlanan; Çandarlı Limanı (Mendirek) İnşaatı, Çeşme Balıkçı Barınağı Turizm Limanı Olarak Geliştirilmesi (Çeşme Yat Limanı), Sığacık Yat Limanı, Yeni Foça Yat Limanı, Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı, Mordoğan Balıkçı Barınağı, Eski Foça Balıkçı Barınağı İzmir Limanı yeni silo sahasının 30 bin metrekare betonlanması ve aydınlatılması, Gemi Trafik Yönetim Sistemi Projesi Kapsamında İzmir Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Kurulumu gerçekleşmiştir.