İzmir’in 10 ilçesinde uyuşturucu tacirlerine operasyon; 12 tutuklama

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 15- 28 Ekim tarihleri arasında Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Kınık, Menemen, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu imal edilip satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere yapılan eşzamanlı baskında; 854 adet sentetik hap, 26 gram metamfetamin, 16 bin 571 gram kubar esrar, 53 gram eroin, 40 gram afyon sakızı, 871 kök kenevir, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 1 hassas terazi ve 105 bin TL para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.