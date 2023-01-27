İzmir’in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı

Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece etkisini artırdı. Bozdağ'ın zirvesi, beyaza büründü. Bazı noktalarda kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi geçti. 2 bin 159 metreyle Honaz Dağı ve Murat Dağı'ndan sonra Ege Bölgesi'nin en yüksek 3'üncü zirvesi olan Bozdağ'da ağaçların üzeri ve yollar, beyaz örtüyle kaplandı.