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Giriş Tarihi: 27.1.2023 17:37 Son Güncelleme: 27.1.2023 17:38

İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı

İzmir'in Ödemiş, Kemalpaşa ve Karabağlar ilçelerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Kar kalınlığı yer yer 10 cm'yi geçerken bazı araçlar yolda kaldı.

DHA
İzmir’in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı

Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece etkisini artırdı. Bozdağ'ın zirvesi, beyaza büründü. Bazı noktalarda kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi geçti. 2 bin 159 metreyle Honaz Dağı ve Murat Dağı'ndan sonra Ege Bölgesi'nin en yüksek 3'üncü zirvesi olan Bozdağ'da ağaçların üzeri ve yollar, beyaz örtüyle kaplandı.

YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLDU

Kemalpaşa ve Karabağlar ilçelerinde de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Yolda kalan araçlar ekiplerce çekildi.

KAR YAĞIŞINA KARŞI TEDBİRLER ALINDI

Kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Karabağlar Hava Radar Komutanlığı, Kemalpaşa'nın kırsal Beşpınar Mahallesi, Ödemiş'in kırsal Gölcük ve Subatan mahallesi yollarında tuzlama çalışmaları yaptı. Kar yağışının şiddetini artırmasına karşı da ekipler, yolları açık tutmak için belirlenen bölgelerde konuşlandırıldı. Yağış devam ettiği sürece kar küreme çalışmalarının aralıksız yapılacağı kaydedildi.

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İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
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