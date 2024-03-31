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Giriş Tarihi: 31.3.2024 12:42 Son Güncelleme: 31.3.2024 12:49

İzmir’in göbeğinde oy kullanmaya yine at üstünde geldi

İzmir’de at eğitmenliği yapan 48 yaşındaki Faruk Ceren oy kullanmaya atıyla geldi. 18 yaşındaki öğrencisi Melisa Onuk ile birlikte meraklı bakışlar arasında oyunu kullanan Faruk Ceren, “Oy kullanmaya can dostlarımızla geldik. Ata farkındalığa dikkat çekmek istedik” dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’in göbeğinde oy kullanmaya yine at üstünde geldi

İzmir'in Bornova ilçesinde oturan 48 yaşındaki at eğitmeni Faruk Ceren ve öğrencisi Melisa Onuk (18) oy kullanmaya at üstünde geldi. Faruk Ceren oy kullanacağı Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na, Melisa Onuk ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'ne atlarıyla giriş yaptı. Onuk ve Ceren'i at üstünde görenler gözlerine inanamadı.

Bayraklı'da oyunu kullanıp, Bornova'ya hocasının yanına gelen Onuk, "At eğitimi alıyorum ve ilk kez oy kullanacağım için bugünün hatıra olmasını istedim. Çok mutluyum. Güzel bir anı olacak" dedi.

Faruk Ceren ise "Yine can dostlarımızla geldik. Ata farkındalığa da dikkat çekmek istedik. Herkesten bu güzel dostlarımızı bir şekilde hayatlarının bir köşesine yerleştirmelerini istiyorum" diye konuştu. Faruk Ceren'e eşlik eden Karya Kulapa (12), "Atları çok seviyorum. Çok eğlendim" dedi.

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İzmir’in göbeğinde oy kullanmaya yine at üstünde geldi
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