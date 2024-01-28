İzmir’in kadın taksicisi ilgi odağı oldu

İzmir'in Buca ilçesinde taksi şoförlüğü yapan bir çocuk annesi Tuğba Bozkurt, geceleri direksiyon başına geçerek ekmeğini kazanıyor. 17 yaşındaki oğluyla yaşayan Bozkurt, geçimini sağlamak için sahildeki balıkçılara, belirli bir süre gece çalışan taksicilere ve polislere çay sattı. Taksicilerin çaylarını rahat içmesi için araçlarını sıraya sokan, park etmelerine yardım eden Bozkurt, şoförlerin dikkatini çekti. Taksicilerin "Bizim kız" diye hitap ettiği Tuğba Bozkurt, teklif üzerine belgelerini tamamlayarak taksicilik yapmaya başladı. Müşterilerin kadın şoför gördüklerinde şaşırdığını belirten Bozkurt, şöyle konuştu: "Özellikle kadınlar görünce çok mutlu oluyor. Genç kızlarımız kendilerini çok rahat ve güvende hissediyor. Yaşlıları gördüğüm zaman onlara yardımcı oluyorum. Onlara gösterdiğim ilgiden dolayı onlar da gözyaşlarına hakim olamıyor. Yeri geliyor bir hacı teyzemiz biniyor, başıma bir şey gelmemesi için dua ediyor. Herkesten saygı gördüm. Bazı müşteriler 'Buralardan yolcu alma ablacığım, tehlikeli yer' diyor. Diğer taksi durakları da sağ olsun hepsi çok sahip çıkıyor, destek oluyor."