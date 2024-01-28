Haberler Yaşam Haberleri İzmir’in kadın taksicisi ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 28.1.2024

İzmir’in kadın taksicisi ilgi odağı oldu

İzmir’in kadın taksicisi ilgi odağı oldu
İzmir'in Buca ilçesinde taksi şoförlüğü yapan bir çocuk annesi Tuğba Bozkurt, geceleri direksiyon başına geçerek ekmeğini kazanıyor. 17 yaşındaki oğluyla yaşayan Bozkurt, geçimini sağlamak için sahildeki balıkçılara, belirli bir süre gece çalışan taksicilere ve polislere çay sattı. Taksicilerin çaylarını rahat içmesi için araçlarını sıraya sokan, park etmelerine yardım eden Bozkurt, şoförlerin dikkatini çekti. Taksicilerin "Bizim kız" diye hitap ettiği Tuğba Bozkurt, teklif üzerine belgelerini tamamlayarak taksicilik yapmaya başladı. Müşterilerin kadın şoför gördüklerinde şaşırdığını belirten Bozkurt, şöyle konuştu: "Özellikle kadınlar görünce çok mutlu oluyor. Genç kızlarımız kendilerini çok rahat ve güvende hissediyor. Yaşlıları gördüğüm zaman onlara yardımcı oluyorum. Onlara gösterdiğim ilgiden dolayı onlar da gözyaşlarına hakim olamıyor. Yeri geliyor bir hacı teyzemiz biniyor, başıma bir şey gelmemesi için dua ediyor. Herkesten saygı gördüm. Bazı müşteriler 'Buralardan yolcu alma ablacığım, tehlikeli yer' diyor. Diğer taksi durakları da sağ olsun hepsi çok sahip çıkıyor, destek oluyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

Muharrem İnce'den Özgür Özel ve CHP'ye salvolar: Bana kumpas kuranları aday yaptılar
Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın o sözlerine tepki: Projen yoksa yönetme!
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Uraloğlu'ndan İzmir'e hızlı tren müjdesi! İzmir-Ankara 3,5 saate inecek
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 35 bin sağlık personeli alınacak
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Partilerin pusuladaki yeri netleşti: AK Parti pusulada 1. sırada yer alacak
İsrail’in zevali
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’in kadın taksicisi ilgi odağı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA