İzmir’in Kınık ilçesinde heyecanlandıran keşif

Kültür ve Turizm Bakanlığı kentteki arkeolojik SİT alanlarına bir yenisini daha ekledi. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kınık ilçe sınırları içinde yer alan tarihi kalıntıların bulunduğu bir bölgeyi koruma altına aldı.

TAPINMA MERKEZİ KALINTILARINA RASTLANDI

Hazine mülkiyetindeki Örtülü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kült (tapınma) merkezi kalıntılarına rastlandı. Söz konusu alan koruma kurulu tarafından yapılan incelemenin ardından 1. derece arkeolojik SİT ilan edildi. Kararla birlikte tapuya da şerh düşülmesi öngörüldü. Bölgede kazı ve benzeri herhangi bir çalışma yapılması da yine koruma kurulunun aldığı karar doğrultusunda yasaklandı. Kült merkezinin Hellenistik ve Roma döneminden kaldığı tahmin edilirken ayrıca kült alanında adak yeri, blok taşlardan oluşan yol ve bu taşların çıkarıldığı küçük bir taş ocağı da tespit edildi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Örtülü Mahallesinde konumlanan orman arazisi içerisindeki alanda kült yeri tespit edildiğine dikkat çekildi. Alanda büyük kaya kütlesinin açıkta olan yüzünde yan yana sıralı adak için kullanılan nişler tespit edildiğine dikkat çekilen raporda söz konusu kült yerinin çevresinde yol, mimaride kullanılan blok taşlar, blokların kesildiği anlaşılan küçük taş ocağı niteliği taşıyan alan ve yüzeyde tespit edilen seramik ile stroter ve kalypter parçaları bulunduğu belirtildi. Raporda ayrıca söz konusu alanda tespiti yapılan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının Hellenistik, Roma ve Geç Roma Dönemlerine tarihlendiğinin de altı çizildi. Söz konusu alanın 1. Derece arkeolojik SİT alanı ilan edilmesine ilişkin karar resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi.