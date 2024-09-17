İzmir’in tarım deposunda ’yeşil’ zafer!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in Ödemiş ilçesinde açılmak istenen taş ocağına geçit vermedi. Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre Şahil Madencilik Bozcaya Köyü sınırlarında gnays taş ocağı ve kırma, eleme ve yıkama tesisi kurmayı planlıyordu. Ödemiş merkezli şirket 15,76 hektarlık sahada yılda 850 bin ton gnays taşı çıkarmayı hedefliyordu.

MERA SAHASI İÇİNDE KALIYORDU

ÇED sahası ise 100 bin ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planı'na mera sahasında kalıyordu. Yine ÇED sahasının yanı başında ise tarım arazileri bulunuyor. Ayrıca mera alanı köylüler tarafından hayvancılık için kullanılıyordu.

ÇED YÖNETMELİĞİNE AYKIRI

Proje tanıtım dosyasını inceleyen Bakanlık açılmak istenen taş ocağını ÇED mevzuatına aykırı bularak iptal etti. Karar Bakanlığın sitesinde duyuruldu.

BAKANLIK RESMİ SİTESİNDE DUYURDU

Bakanlık tarafından yayınlanan duyuruda İzmir'in Ödemiş İlçesi, Bozcayaka Köyünde yapılması planlanan "Gnays Ocağı Ve Kırma Eleme ve Yıkama Tesisinin ÇED Yönetmeliğinin 5.Maddesi 2. Bendi a. Fıkrası hükmü gereğince iptal/iade edilerek sonlandırıldığına dikkat çekildi.

İLGİLİ MADDE NE DİYOR?

Söz konusu maddede "Projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır. ÇED sürecinin sonlandırıldığı Bakanlık ve il müdürlüğü internet sayfasından ilan edilir" ifadeleri yer alıyor.

KÖYLÜLERDEN PROJEYE İTİRAZ

Proje bölgede yaşayan köylülerin de tepkisine neden olmuştu. Tesisin kurulmasına karşı çıkan çevre köyler topladıkları 2 bin 500 civarındaki imzayı Bakanlığa ileterek projenin iptal edilmesini istemişti.

KARAR BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI

ÇED sürecinin sonlandırılması çevre köylerde büyük sevinçle karşılandı. Bozcayaka Muhtarı Osman Can, "Proje alanı tarım arazilerine o kadar yakın ki her gün toz toprak olacaktı. Bakanlık en başından bu projenin ÇED sürecini başlatmamalıydı. Karar bizim açımızdan sevindirici. Bizlerin geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Bir kişi para kazanacak diye yüzlerce insan ekmeğinden olacaktı" dedi.