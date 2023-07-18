İzmirli 46 gazeteci çocukların yaralarını saracak

Kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme, bilinçlendirme görevlerinin dışında da toplumsal sorumlulukları olduğuna inanan 46 gazeteci, bu doğrultuda bir yıl önce bu sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmek için yola çıktı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dikkate alınarak gündeme gelen ve Gazeteci Müslüm Karaaslan'ın öncülük ettiği projeye, halen İzmir'de gazetecilik faaliyetini sürdürenlerin yanı sıra yıllar önce İzmir'de gazeteciliğe başlamış ancak çalışmaların farklı şehirlerde sürdüren isimler de destek verdi.

Editörlüğünü Gülşen Ülkü'nün yaptığı ve Duvar Yayınları tarafından yayınlanan kitaba meslektaşlarının gönüllü katkı koyduğunu, dayanışmaya omuz verdiğini belirten Karaaslan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

GENİŞ GAZETECİ KATILIMI

Karaaslan; projenin amacı, uluslararası boyutu ve bu kadar geniş bir gazetecinin katılımıyla gerçekleştirilmiş olması düşünüldüğünde bir "ilk"e imza attıklarına dikkat çekerek, bir yıldır emek verdiği kitabı 23 Nisan'a yetiştirmek istediklerini ancak gerek araya seçimin girmesi, gerekse matbaalarda iş yoğunluğunun artması nedeniyle basımının gecikmeli gerçekleştirilebildiğini söyledi. Kitaba ilişkin görüşlerini paylaşan Karaaslan,"Bizler gazeteciler olarak yıllardan beri yazıyoruz. Onurlu bir duruş sergilemeye çalışarak yazıyoruz. Bu yol güllük gülistanlık değil çoğu vakit. Zaman zaman ağır bedeller ödemek zorunda da kalıyoruz. Sedat Simavi'nin 'Kalemine daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan kır, sakın satma!' sözünün birer neferleri olarak mesleğimizin meşakatli yollarında ilerlemeye devam ediyor; objektif bir biçimde ilkeli davranarak ekmek kavgamızı sürdürüyoruz. Böylesi bir anlayış doğrultusunda mesleğimizi sürdürürken toplumsal sorumluluklarımızın da olduğunun bilincindeyiz. Görevimizin bize yüklediği sorumlulukları yüreğimizde taşımaya ve daha iyi bir dünya için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.30 yılı aşan meslek yaşantımın en onurlu, en anlamlı çalışmalarından biri oldu. " dedi.

46 KAHRAMANMARAŞ TRAFİK İL KODU

Karaaslan, depremin merkez üssünün Kahramanmaraş olması nedeniyle, bu ilimizin trafik il kodu olan "46" rakamının dikkate alınarak 46 gazetecinin anısının kitapta yer aldığını vurgulayarak, "Yıllarını gazetecilik mesleğine adamış, çok değerli isimlerin; meslekte yaşadığı birbirinden ilginç olayları okurların bir solukta ve severek okuyacağını düşünüyorum" diye belirtti.

Ukrayna'ya yardımı TUİD üzerinden gerçekleştireceğiz

DEPREMDE VE SAVAŞTA YARALANAN ÇOCUKLARIN YARALARI SARILACAK

Gazeteci Müslüm Karaaslan, kitabın satışından elde edilecek tüm gelirin 6 Şubat depreminde yaralanan çocuklarımıza ve Ukrayna'da savaşta yaralanan çocuklara bağışlanacağını da ifade ederek, "Ukrayna'daki çocuklara yapılacak yardım Türkiye-Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) üzerinden olacak. Derneğin başarılı başkanı Sayın Burak Pehlivan'la görüştüm ve bu konuda kendilerini bilgilendirdim. Başkan Pehlivan mutluluklarını dile getirdi ve emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür etti. Kitap satışının çok geniş çevrelere yayılabilmesi için yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları gibi kurum ve kuruluşlarla da görüşmeler yapacağız. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya'da kitabın tanıtımı ve imza günleri gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalarda bulundum. Kitabın editörü Gülşen Ülkü ile kitapta yer alan gazeteciler; böyle bir projede gönüllü olarak yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu projenin öncüsü Müslüm Karaaslan'a ve projede emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

KİTAPTA HANGİ GAZETECİLER YER ALDI?

Sosyal sorumluluk projesine yönelik hazırlanan "Nerede Haber Orada Biz" adlı kitapta; Nebil Özgentürk, Hakan Kara, Atila Sertel, Dilek Gappi, Misket Dikmen, Okan Yüksel, Gürkan Ertaç, Osman Ülkü, Yaşar Aksoy, Timuçin Tülis, Sedat Kaya, Reyhan Berkman, Hakan Akarcalı, Sedat Pişirici, Ercan Doğu, Atilla Köprülüoğlu, Esat Erçetingöz, Halil İbrahim Hüner, Yusuf Çınar, Işık Teoman, Engin Uğur Ağır, Muhittin Akbel, Haluk Güney, Sinan Genç, Nüvit Tokdemir, Suavi Yardımoğlu, Emin Varol, Melih Üstkanat, Mustafa Oğuz, Bahri Karataş, Alahattin Gürırmak, Muzaffer Tezel, Sinan Doğan, Serkan Aksüyek, Hakan Dirik, Güray Ervin, Murat Ervin, Süleyman Sağat, Murat Şahin, Mehmet İnmez, Ceyhan Torlak, Kadir Kemaloğlu, Mutlu Duman, Emre Döker, Mustafa Akbaş, Müslüm Karaaslan yer aldı.