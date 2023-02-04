İzmirli Avukattan Kuran yakma eylemine izin veren İsveç Hükümetine tazminat davası

İsveç Hükümetinin Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yargıya taşındı. İzmirli avukat Tarcan Ülük, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç Devleti hakkında 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dava dilekçesinde Paludan'ın yaptığı eylemle ifade özgürlüğünün sınırlarını bir hayli aştığını, gerçekleştirilen eylemin açıkça haksız fiil teşkil ettiğini belirten Ülük Müslüman bir Türk vatandaşı olarak

Haksız fiil teşkil eden bu eylemden ötürü zarar gördüğünü öne sürdü.





CEZALANDIRMAK YERİNE İZİN VERDİ

Dilekçesinde İsveç Devletinin söz konusu suç teşkil eden saldırı eylemini gerçekleştiren Rasmus Paludan'ı cezalandırmak yerine bu saldırının yapılmasına izin verdiğini hatırlatan Ülük; "İsveç Polisinin Paludan'ın provokasyonu sırasında yoğun güvenlik önlemi almış olması davalı devletin Müslüman Türklere karşı yapılan bu düşmanca eylemi desteklediğinin açık göstergesidir." İfadelerine yer verdi. Ülük dilekçenin sonuç bölümünde 20 bin liralık manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etti.



SABAH'A KONUŞTU

Konuya ilişkin SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulunan Ülük dava dilekçesine ek olarak bir de Fer'i müdahale dilekçesi verdiklerini hatırlatarak; "Bu sayede Müslüman her Türk vatandaşı açtığımız pilot davaya yandan müdahil olup son celse harcını yatırarak İsveç hükümetinden 20 bin lira tazminat talep edebilir." Diye konuştu.



MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUKA GÖRE

Her devletin milletler arası özel hukuku olduğunu hatırlatan Ülük: "Genel olarak her devlet bir başka devleti kendi mahkemelerinde yargılayamaz. Bu ana kuraldır. Bunun istisnası haksız fiillerdir. Eğer bir devleti temsil eden kişiler ya da bir devlet, tüzel kişilik olarak bir başka devletin vatandaşlarının kişilik haklarına yönelik bir haksız eylem yapıyor ise bu hem uluslararsı hukuk sözleşmelerine hem de kendi milletler arası özel hukukuna göre o devlet, o kişinin kişilik haklarına saldırı yaptığı için yargılama yetkisini diğer devlete verir. Buradan yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mahkemeleri bu eyleme izin vererek Tarcan Ülük'ün islam inancına verdiği manevi zarardan ötürü İsveç Hükümeti tüzel kişiliğini yargılayabilir." Diye konuştu.

ÖRNEKLERİ VAR

Uluslararası hukukta bunun örnekleri de olduğunu belirten Ülük; "Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs Rum Kesimi orjinli bir Amerikan vatandaşının kişilik haklarına tecavüz ettiği iddiası ile Türkiye Cumhuriyetini yargılamıştır. Yine İsviçre Devleti 'Ermeni soykırımı yoktur' dedi diye İsviçre kökenli ermeni vatandaşların kişilik haklarına haksız bir şekilde saldırı yapıldı diye Türkiye Cumhuriyeti Devletini yargılama yetkisini kendisinde görmüştür. Mütekabiliyete göre milletlerarası özel hukuk, bize İsveç Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde yargılama yetkisini veriyor." Diye konuştu.

ADALET BAKANLIĞINDAN BU DAVAYA ÖZEL OLARAK VATANDAŞTAN HARÇ ÜCRETİ ALINMAMASINI TALEP ETTİK

Türk vatandaşlarının dini inançlarına İsveç devleti bu eyleme izin vererek tecavüz etti, saygı göstermedi diye Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan herhangi bir vatandaşın İsveç Devletine karşı dava açabileceğini belirten Ülük; "Ben Müslüman 84 milyon Türk vatandaşına örnek olsun diye bir dava açtım. İsveç devletinden 20 bin lira manevi tazminat talep ettim. Gerekçelerini de verdiğim dilekçede anlattım. Bu dilekçe son derece kıymetli bir dilekçe. Dava açacak olan vatandaşlar harç yatırmasınlar diye de Fer'i müdahale dilekçesi hazırladım. Bu sayede Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan 84 milyon Müslüman Türk vatandaşı dilekçe verip benim bu açtığım pilot davaya yandan müdahil olup son celse harcını yatırdıktan sonra İsveç hükümetinden tazminat alabilir." Dedi.

TAHSİL İMKANI DA VAR

Davanın lehlerine sonuçlanması halinde paranın İsveç Devletinden tazmin imkanı da olduğunu hatırlatan Ülük; "Diyelim ki mahkeme İsveç Hükümetini tazminat ödemeye mahkum etti. Bu parayı nasıl alacağız? İsveç ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Hazinesi'nin Uluslararası fonlarda birbirleri ile arasında yaptığı takas, SWIFT, mahsup işlemleri var. Bu paralara el koyabiliyoruz." dedi. Ülük ayrıca maddi durumu iyi olmayan fakat dava açmak isteyen vatandaşlar için adli yardım uygulanmasını isteyip bu davaya özel olarak harç alınmaması için Adalet Bakanlığından ve hükümetten yazılı talepte bulunduklarını da sözlerine ekledi.