İzmirli depremzedelere ikinci yıkım! Mahkemeden depremzedeleri yıkan haber

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda bina da ağır hasarlı olduğu için yıkıldı.Depremde mağdur olan vatandaşların yeniden evlerine kavuşabilmesi için ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi depremzedelerin talebi üzerine emsal yani kat artışına ilişkin imar plan değişikliği kararı aldı.

TMMOB MAHKEMEYE TAŞIMIŞTI

Sadece Bayraklı için geçerli olan parsel bazlı yüzde 20, ada bazlı ise yüzde 30'luk emsal artışı depremzedelerin sorunlarına ufak da olsa çözüm sağlayıp dönüşüm sürecinin yürümesine katkı sağlarken, TMMOB emsal yani kat artışını mahkemeye taşıdı. O süreçte TMMOB'a tepki gösteren depremzedeler Meslek odalarının önünde basın açıklaması yaparak 'emsalimize dokunma' eylemi yaptı, davanın geri çekilmesini istedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU GÖRÜŞ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Açılan davaya depremzedelerin örgütlü olduğu İZDEDA Derneği de müdahil oldu. Mahkemenin bilirkişi olarak atadığı Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 3 uzman hazırladıkları raporda emsal artışına olanak tanıyan plan notlarının kamu yararına şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi. Başta İZDEDA olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden bilirkişi raporuna tepki geldi. Bunun üzerine bilirkişi ilk raporun tam aksi görüş belirten üstün kamu yararı olduğuna ilişkin ikinci bir rapor daha hazırlandı.

MAHKEMEDEN ÜZEN KARAR

İzmir 5'nci İdare Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonrası ise toplanan heyet kararını verdi. Mahkeme parsel bazlı yüzde 20, ada bazlı yüzde. 30 emsal artışı kararı için yürütmeyi durdurma kararı aldı. Kararın itiraza açık olduğu 7 gün içinde itiraz edilebileceği ifade edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU DİKKATE ALINMADI

Mahkeme kararının sonuç kısmında ise: "Söz konusu bilirkişi raporunun sunulması akabinde aynı tarihte Mahkememizce talep edilmemesine rağmen bilirkişi heyetince dosyaya sunulan ek rapor ile; teknik yetersizlikler sebebiyle dava konusu plan notu hükümlerinin şehircilik ilkelerine aykırı olduğu ancak plan notlarının deprem sonrasında depremzedelerin acil barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik üstün kamu yararını taşıdığı görüşleri ile ek rapor verildiği görülmekte ise de, bu ek raporda yapılan değerlendirmenin 23.12.2022 tarihli bilirkişi raporunun aksi yönünde teknik bir değerlendirme içermediği ve ayrıca dava konusu işlemde kamu yararının bulunup bulunmadığı hususunun Mahkememizce değerlendirileceğinden anılan ek rapora itibar edilmemiştir" dendi. Mahkeme heyeti emsal artışına olanak tanıyan imar plan değişikliğinin planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığına hükmetti. Mahkeme plan notunun uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara sebebiyet verebileceğinin de altını çizdi. Ardından da plan notlarının yürütmesini durdurdu. Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı depremzedelerin örgütlü olduğu İZDEDA Derneğinde büyük hayal kırıklığı yarattı. Depremzedelerin karara itiraz edeceği öğrenildi.