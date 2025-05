İzmirli incir üreticisini gururlandıran ödül

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, İspanya'da düzenlenen 42. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi'nden (INC) anlamlı bir ödülle döndü. Birliğin, gıda güvenliği çalışmaları çerçevesinde geliştirdiği "Aflatoksinli Kuru İncirlerin Sürdürülebilir Yönetimi Projesi", Palma de Mallorca'daki kongrede, "Sürdürülebilirlik Ödülü"ne değer görüldü. Türkiye'nin projeyle ortaya koyduğu bütüncül yaklaşım, INC tarafından "küresel ölçekte model" olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE AÇIK ARA LİDER

Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye'nin dünya kuru incir üretimi ve ihracatında açık ara lider olduğunu hatırlattı. Aynı zamanda Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü de olan Işık, dünya kuru incir üretim ve ihracatının yüzde 60'dan fazlasını Türkiye'nin gerçekleştirildiğini vurguladı. Mehmet Ali Işık, şöyle devam etti: "Ege Bölgesi'nde yetişen Sarılop (Calimyrna) çeşidimiz için Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere ABD, Çin ve Japonya'nın da aralarında olduğu birçok ülkeden büyük talep alıyoruz. Zor bir yıl olmasına rağmen 2024-2025 sezonunda 100'ü aşkın ülkeye 63 bin ton kuru incir ihraç ederek ülkemize 337 milyon dolar döviz kazandırdık. Üretimde ve ihracatta dünya lideri olmamız nedeniyle kuru incir üretiminde kalite standartlarını yükseltme, sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda çalışmalar yapmayı sorumluluğumuzun gereği olarak değerlendiriyoruz. Bu gerçekten hareketle kuru incir sektörünün kalite ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik uzun soluklu çalışmalar yürütüyoruz. Aflatoksinle mücadele için 25 yıl önce seferberlik başlatmıştık. Aflotoksinli Kuru İncir Bertaraf Projemizi bu seferberlik kapsamında devreye aldık. 2024-2025 sezonunda bin 500 ton kontamine ürün pazara girmeden toplanarak yenilenebilir enerjiye dönüştürülecek. Böylece söz konusu ürünlerin hem insan sağlığı için risk oluşturmasını hem de doğaya karışması engellenecek. Çevre, çiftçi ve tüketici dostu projemizle INC'nin sürdürülebilirlik temelli en yenilikçi ürün ve hizmetler için verdiği ödüle aday olduk. Türkiye'nin yanı sıra ödül için ABD, İspanya, Avusturya ve Çin'in de aralarında bulunduğu sekiz ülke başvuru yapmıştı. Palma de Mallorca kentinde 8-10 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen 42. INC Kongresi'nde yenilikçilik, pazar etkisi, sürdürülebilirlik katkısı ve ilham vericilik kriterleri üzerinden yapılan değerlendirmenin sonucu projemiz Sürdürülebilirlik Ödülü'nü kazandı. Bu büyük başarı için gururluyuz. " diye konuştu.

ÖDÜL, TÜRK KURU İNCİRİNE PRESTİJ SAĞLAYACAK

Projenin INC Kongresi video içeriklerinde, Nutfruit dergisinde ve uluslararası tanıtım materyallerinde yer alarak geniş bir görünürlük kazanacağına dikkat çeken Mehmet Ali Işık sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla ödül, Türk kuru incirinin prestijine, global ölçekte sürdürülebilirlik ve kalite odaklı başarı hikâyesi olarak tanınmasına katkı sağlayacak." Diye konuştu.

TÜRK GIDA KODEKSİ'NE UYGUN OLMAYAN KURU İNCİRİN YURDA GİRİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Mehmet Ali Işık, proje ile sadece ihracat pazarlarını değil, iç pazarı da güvence altına aldıklarının altını çizdi. İklim değişikliği ve çevresel koşullar nedeniyle geçen yıl aflatoksin ve okratoksin varlığında önemli bir artış yaşandığını bildiren Işık, şunları söyledi: "2024 ürünü aflatokisinli kuru incir imha oranı yüzde 1,5'e çıkarıldı ve yüzde 1 oranında da küflü incir toplandı. Sonuç olarak yüzde 2,5 oranında kuru incir biyogaz tesisinde enerjiye dönüştürüldü. İhracatçılarımızın tüm gayretlerine ve yoğun kontrollerine rağmen, insan gözüyle ya da cihazlarla tespit edilemeyen, ışıma vermeyen bazı küf varlıkları, ihracat süreçlerinde sıkıntıya yol açtı. Yoğun kontrol süreçlerine rağmen zaman zaman bazı partiler, ihracat pazarlarından geri döndü. Halkımızın hiç kuşkusu olmasın. Bu ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın mevzuatına göre çok sıkı analiz ve denetimlere tabi tutularak ülkemize alındı. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan tek bir kuru incir partisinin yurda girişine izin verilmedi." Diye konuştu.



GENİŞ KATILIM

Basın toplantısına Türkiye Kuru Meyve İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep, INC Türkiye Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Gabay ile Yönetim Kurulu Üyesi Eliya Alharal da katıldı.



AFLATOKSİNLİ KURU İNCİRLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ PROJESİ

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2000'de başlattığı proje, kuru incirin üretim ve işleme sürecinde karşılaşılan aflatoksin sorununa karşı çevre dostu, enerji üretimine katkı sağlayan ve çiftçiyi destekleyen yenilikçi bir çözüm sunuyor. "Küresel vizyonlu yerel çözüm" olarak tanımlanabilecek proje ile, tüketiciye sunulması uygun olmayan aflatoksinli incirler doğaya zarar vermeden ayrıştırılıp, biyogaz tesislerinde enerjiye dönüştürülüyor. Böylece hem çevresel hem de ekonomik katma değer yaratılması amaçlanıyor. Projeyle, BM'nin BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına da doğrudan katkı sağlanıyor.

INC HAKKINDA

Kısa adı INC olan Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi, (International Nut and Dried Fruit Council) dünyanın en büyük kuru ve kabuklu meyve platformu özelliğini taşıyor. 85 ülkeden 900'den fazla üyesi bulunan kurum, değer zinciri boyunca sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda sektörü dönüştürmeyi hedefliyor. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, INC bünyesinde yönetim kurulu ve komite düzeyinde aktif görevler üstleniyor.