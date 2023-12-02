İzmirli sporcu Nehir alan uluslararası yarışmada ülkemizi başarıyla temsil etti

İstanbul, Dünya Buz Pateni Federasyonunun Golden Skate yarışmasına ev sahipliği yaptı. Yarışmaya Fransa'dan Kazakistan'a birçok yarışmacı katıldı. Ülkesini temsil etmek amacıyla 4 gün süren yarışmaya yabancı sporcular da yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte single (Kadınlar ve Erkekler) ve Buz Dansı yarışmaları novice, Junior, senior gruplarında yarışmalar oldukça çekişmeli geçti. Daha çok Avrupa'nın bircok ülkesinden ve Asya'dan katılan yarışmacılar ülkelerini değişik kategoriler de temsil etti.

Etkinliğin ana temasi İstanbul'du. İstanbul'daki tarihi yerler yarışmacılar tarafından ziyaret edildi. Ülkemiz ve İstanbul dünyaca ünlü bir çok sporcu tarafından etkinlik sayesinde tanıtıldı. Artistik Buz Pateni sporcusu Nehir Alan, Uluslararası Bosphorus Cup 2023'te ülkemizi temsil etti. İstanbul'da Silivrikapı Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona 30 ülkeden 37 kulüp ve yaklaşık 300 sporcu katıldı. Nehir Alan, Hırvatistan, Fransa, Bulgaristan ve diğer birçok Avrupa ülkesinden gelen 40 yarışmacı arasından ülkemize 19.'luğu getirdi. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada yarışmacıların çoğunun derecesi birbirine oldukça yakın idi. Yarışma puanlarını ve derecelerini yapılan küçük hatalar belirledi. Nehir Alan sezonun ilk uluslararası yarışmasına İzmir büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Rekreasyon alanındaki Buz Pateni Spor Salonu'nda hazırlandı. İzmir Amerikan Koleji öğrencisi olan Nehir Alan okuldan kalan zamanlarında sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanlarla yarışmalara hazırlandığını söyledi.

Yaptığı antrenmanlar sayesinde oldukça faydalı bir sezon geçireceğini söyleyen Nehir Alan, "Bu sporu İzmir'de daha çok insanın yapması için çabalıyorum. Her geçen gün buz sporlarına gelen erkek ve kız sporcularımızın sayısı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Gençlik Spor bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın sayesinde artıyor. Desteklerinden ötürü kendilerine minnet dolu teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.