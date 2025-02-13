İzmirli uzman çavuş şehit oldu: 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Edremit 10. Komando Tugayı'ndan geçici görevle gittiği Suriye sınırında 9 Şubat'ta teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan İzmirli Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Oktay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı haber şehidin ailesine ulaştırıldı. Şehidin cenazesinin Gaziantep'ten İzmir'e getirileceği öğrenildi.

Uzman Çavuş Osman Oktay cenazesi yarın (14 Şubat 2025 Cuma) İzmir'e nakledilerek, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kaynaklar Mezarlığında toprağa verilecek.