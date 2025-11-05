İzmirlinin parasını kara deliğe akıtmışlar! Belediye şirketleri 7 yılda 10 milyar lira zarar etmiş

Yapılan denetimler sonucu hazırlanan raporlar sürekli zarar eden belediye şirketlerinin adeta kara deliğe dönüştüğünü gözler önüne serdi. Denetçi hazırladığı raporda İZBB'ye bağlı Şirketlerin son 7 yılda yaklaşık 10 milyar TL zarar ettiğini belgeleriyle ortaya koyup şirket yönetim kurullarının konusunda uzman kişilerden oluşması gerektiğini hatırlattı. Raporda dikkat çeken diğer bir konu ise halen yapımı devam eden Buca Metrosu oldu. Denetçiler, Buca Metrosu'nun ihale sürecinde yaşanan usulsüzlüklerle ilgili sorumlular hakkında adli sürecin başlatılması yönünde görüş belirtti. Buca Metrosu en düşük teklifi veren firma yerine 529 milyon lira daha fazla teklif veren ikinci firmaya verilmiş, o süreçte ihale kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı. Buca Metrosu yapım işini, Konak ve Karşıyaka tramvayı ile Üçkuyular Narlıdere Metro projelerinin yapımını üstlenen Gülermak üstlenmişti.

Sayıştay Denetçisinin belediyeye bağlı şirketlerin iş ve işlemlerinde yaptığı inceleme şirket yönetim kurullarının 'huzur hakkı' adı altında sırf yandaşlara gelir sağlamak için ehil olmayan kişilerle doldurulduğu ortaya çıkardı. Şirket yönetimlerinde zafiyet olduğunu belirten denetçi yönetici vasfına haiz olmayan kişilerin yönetim kurulu üyeliği görevlerine getirilmesinin mevzuata aykırı olduğunu ifade etti.

7 YILDA 10 MİLYAR TL ZARAR!

İZBB'ye bağlı şirketlerin sürekli zarar ettiğini belirten denetçi raporunda belediye yönetiminin şirketlerin zararlarını karşılamak için her yıl sermaye artırımına gittiğini anlattı. 2017-2024 yılları arasında Belediyenin zarar eden şirketleri için toplamda 9 milyar 755 milyon 995 bin 372,66 TL sermaye artışına gittiğini ifade eden Denetçi, İZBB yönetimine uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. Belediye yönetimine 'Mali disiplini bir an9 önce sağlayıp kaynakları verimli kullan' uyarısında bulunan denetçi 'Aksi takdirde bu durumun sürdürülebilir bir durum değildir." Dedi.

BUCA METROSU İHALESİ İÇİN ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMALI!

Denetimi raporunda ihale süreci büyük tartışmalara neden olan Buca Metrosu ihalesine ilişkin çarpıcı tespitlere de yer verildi. Denetçi hazırladığı raporda ihale sürecinde belediyenin maddi kayba uğratıldığını belirtip bununla ilgili 'sorumlular hakkında adli süreç başlatılmalı' uyarısında bulundu.

529 MİLYON LİRALIK FARK

Raporda, ihaleye giren ve en düşük teklifi veren firma yerine ihalenin 529 milyon lira daha fazla teklif veren ikinci firmaya verilmesi ve devamında ihaleyi alamayan firmanın büyükşehir ile davalık olmasına neden olan adli sürecin sonunda firmanın davasından vazgeçtiğinin altı çizildi.

GEREĞİ YAPILMAMIŞ

Yapılan değerlendirmede ihale sürecine ilişkin bulguların 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporunda da yer aldığını hatırlatan denetçi, belediye yönetiminin 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin Sayıştay Denetim Raporunun gereğini yerine getirmediği ifade edildi. Raporun sonuç bölümünde ise "İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol – Buca Hattı Yapım İşi ihalesinde tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde Banka'nın geçerli satın alma politika ve kurallarına riayet edilmediği, ihale sürecinde yapılan değerlendirmelerin uluslararası kabul gören saydamlık, eşit muamele, öngörülebilirlik, belirlilik ve güvenilirlik ilkelerine uygun yürütülmediği, dolayısıyla bu süreçte görev alan kamu görevlilerinin görevlerini gereği gibi yürütmedikleri kanaatine varıldığından dolayı ilgililer hakkında gerekli süreç işletilmelidir." İfadelerine yer verildi.