İzmit Belediyesi, parayı araçlara gömdü: Tamir bakım masrafı 43 milyon TL’yi aştı!

Belediyenin araç filosuna yönelik eleştiriler yeni değil; ancak bu kez iş, resmi raporlara ve görsellere dayandırılarak daha da görünür hale geldi. AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İzmit Belediyesi 2024 yılı boyunca araç yedek parça ve bakım alımlarına toplamda 43 milyon 631 bin TL harcamış. Ancak bu kadar paraya rağmen, araçların önemli bir kısmı çalışamaz durumda.

SATIN ALINDILAR, AMA HURDA OLDUKLARI İDDİA EDİLİYOR

Göreve geldiği dönemde çöp kamyonlarını kiralamak yerine satın almanın daha hesaplı olacağını savunan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu tercihinden dolayı uzun süre övünçle bahsetmişti. Ancak iddialara göre, söz konusu araçlar kısa sürede arızalandı.Açıklamada yer alan bilgilere göre; yedek parça temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı yeni araçlar tam olarak devre dışı kaldı. Hatta kimi araçlardan sökülen parçaların, başka araçlarda yedek olarak kullanıldığı da öne sürüldü.

"43 MİLYON HARCADILAR, ARAÇLAR GARAJDA ÇÜRÜYOR"

AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"2024 yılında İzmit Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü tarafından yalnızca araç parça alımı için 43 milyon 631 bin TL harcanmıştır. Buna rağmen belediyeye ait birçok araç yedek parça temin edilemediği için atıl durumda beklemektedir. Bazı araçlar hurdaya ayrılmış ve parçaları diğer araçlarda kullanılmak üzere sökülmüştür."

GÖRSELLER GÜNDEMDE

Yapılan açıklamayla birlikte servis edilen fotoğraflar da dikkat çekti. Görüntülerde, bazı hizmet araçlarının kaportalarının söküldüğü, motor parçalarının çıkarıldığı görüldü. AK Parti İzmit İlçe Yönetimi, bu durumu "belediyecilikte plansızlık ve kaynak israfının açık örneği" olarak yorumladı.

BORÇ BÜYÜYOR, İCRA DOSYALARI SAKLANIYOR MU?

AK Parti'nin gündeme taşıdığı bir diğer önemli nokta ise belediyenin borç durumu. Denetim komisyonuna sunulan rapora göre, İzmit Belediyesi'nin kısa ve uzun vadeli borçları toplamda 1 milyar TL'yi bulmuş durumda. Ancak dikkat çeken bir detay daha var: Belediyenin borçları nedeniyle açılan icra dosyalarının sayısı komisyona bildirilmemiş.AK Parti yetkilileri, "şeffaflık" çağrısında bulunarak belediye yönetimini kamu kaynaklarını doğru kullanmamakla eleştiriyor.