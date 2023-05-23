İzmit Belediyesinden çok tartışılacak seçim çalışması

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten tartışılacak bir hamle geldi. Hürriyet'in talimatıyla, Büyükşehir Belediyesinin yetki alanında olan Yürüyüş Yolunun Sabri Yalım Parkındaki sınırına ve İzmit Cumhuriyet Parkına dev ekranlar yerleştirildi.

GEÇİŞ GÜZERGAHINDA

Burada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine yer verildi. Ancak kullanılan videolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait görüntülere de yer verildi. Geçiş güzergahında bulunan bu ekranlar ise tartışma yarattı. Vatandaşlar, İzmit Belediyesinin bu şekilde bir propagandayı hukuksal olarak yapıp yapamayacağını sorguluyor.

Öte yandan Başkan Hürriyet bu ekranları, "Montaj görüntülerin karanlık gölgesi altında, doğruları halkımıza göstermek boynumuzun borcu oldu! Madem, Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğruları karartılıyor. ALIN O ZAMAN SİZLERE GERÇEKLER! İzmit'te kurduğumuz ekranlarda gerçekleri halkımıza duyuruyoruz" notuyla paylaştı.