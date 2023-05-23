Haberler Yaşam Haberleri İzmit Belediyesinden çok tartışılacak seçim çalışması
Giriş Tarihi: 23.5.2023 16:07 Son Güncelleme: 23.5.2023 17:03

İzmit Belediyesinden çok tartışılacak seçim çalışması

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ten çok tartışılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi çalışması.

ABBAS ÇAKAR
İzmit Belediyesinden çok tartışılacak seçim çalışması

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten tartışılacak bir hamle geldi. Hürriyet'in talimatıyla, Büyükşehir Belediyesinin yetki alanında olan Yürüyüş Yolunun Sabri Yalım Parkındaki sınırına ve İzmit Cumhuriyet Parkına dev ekranlar yerleştirildi.

GEÇİŞ GÜZERGAHINDA

Burada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine yer verildi. Ancak kullanılan videolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait görüntülere de yer verildi. Geçiş güzergahında bulunan bu ekranlar ise tartışma yarattı. Vatandaşlar, İzmit Belediyesinin bu şekilde bir propagandayı hukuksal olarak yapıp yapamayacağını sorguluyor.

Öte yandan Başkan Hürriyet bu ekranları, "Montaj görüntülerin karanlık gölgesi altında, doğruları halkımıza göstermek boynumuzun borcu oldu! Madem, Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğruları karartılıyor. ALIN O ZAMAN SİZLERE GERÇEKLER! İzmit'te kurduğumuz ekranlarda gerçekleri halkımıza duyuruyoruz" notuyla paylaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı Sevinç’in Kılıçdaroğlu’na destek iddiasına Muharrem İnce’den yalanlama: Tümü gerçek dışı
CHP’nin seçim sistemini hazırlayan yöneticiden şok itiraflar: Bizim sistemimizde Kılıçdaroğlu hiç kazanmıyordu
7'li koalisyonda seçim sonucu kavgası! İmamoğlu yalanı ortaya çıkınca tehdide başladı
Şehit Fırat Çakıroğlu’nun annesinden İYİ Parti’ye sert tepki: Bugüne kadar sustum artık yeter
7'li koalisyonda Babacan-Akşener krizi! 2 Mart'tan bu yana husumetliler
SON DAKİKA: Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı
Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha
Ağlayabilseydiniz...
L’yi de alın gidin yatın
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmit Belediyesinden çok tartışılacak seçim çalışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA