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Giriş Tarihi: 29.12.2022

İzmit-Kandıra yolu 2023’te bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmit-Kandıra-Kaynarca yolunun 2023 yılı içerisinde tamamlanacağını söyledi. Karaismailoğlu, projeyle yıllık 109.2 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirtti

AA
İzmit-Kandıra yolu 2023’te bitecek
Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli'nin, Avrupa'yı Anadolu'ya ve Orta Doğu'ya bağlayan önemli kara, deniz, demir yolu ulaşım ağları güzergahında yer aldığına dikkati çekerek, "Büyük metropollere yakınlığı, Karadeniz ve Marmara bağlantısının bulunması, şehrin sanayi, ticaret, ulaşım ve lojistik merkezi olarak gelişmesinde etken oldu" ifadesini kullandı. Kandıra'nın, İstanbul ve Kocaeli için önemli bir turistik cazibe merkezi konumunda olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Türkiye'de ilk defa Kandıra'da hayata geçirilecek Gıda ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile yörenin tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik potansiyelinin artmasının beklendiğini vurguladı. Özellikle yaz aylarında günübirlik trafik yoğunluğunun da eklenmesiyle trafik hacminde ciddi artışlar yaşandığını aktaran Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu 58.9 kilometre uzunluğunda, '2x2 şeritli' bölünmüş yol olarak projelendirildi. Proje kapsamında ilk olarak TEM Otogar K-1 Köprülü Kavşağı'nı içeren 4.2 kilometrelik kesimi, 3 kilometrelik Çubuklubala-Çubuklu Osmaniye varyantı ile 4 kilometrelik Cezaevi varyantını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarla, yolun Çayırköy-Çubuklubala arasında kalan 6 kilometrelik kısmını da tamamlayarak toplam 17.2 kilometrelik kesimini açtık. Açılışı yapılan kesimlerde toplam 1046 metrelik 8 köprü, 264 metrelik 6 altgeçit, 4 bin 86 metrelik 47 menfez ile TEM Otogar K1, Gölkent, Çubuklubala, Çubuklu Osmaniye, Cezaevi Giriş, Cezaevi Çıkış kavşakları olmak üzere 6 farklı seviyeli kavşak yer aldı."

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İzmit-Kandıra yolu 2023’te bitecek
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