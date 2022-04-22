İzmit- Kandıra yolunda kaza: 2 ölü 1 yaralı

İzmit-Kandıra yolunun Çakırcaali mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Kaza iddialara göre şu şekilde gelişti. Kandıra istikametine giden Recep Çalık idaresindeki 41 ADM 740 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 06 BBL 752 plakalı kamyonete çarpıştı. Ardından Sabri Çakıroğlu idaresindeki 41 AHA 802 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevrede Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ 1 YARALI

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, araç sürücüleri Recep Çalık ve Sabri Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Çakıroğlu'nun araçta bulunan eşi İlknur Çakıroğlu ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildiCenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Recep Çalık'ın, Kandıra'ya bağlı Sarnıçlar Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.