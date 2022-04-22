Haberler Yaşam Haberleri İzmit- Kandıra yolunda kaza: 2 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 22.4.2022 20:54 Son Güncelleme: 22.4.2022 21:31

İzmit- Kandıra yolunda kaza: 2 ölü 1 yaralı

ABBAS ÇAKAR
İzmit- Kandıra yolunda kaza: 2 ölü 1 yaralı

Kocaeli İzmit ile Kandıra arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

İzmit-Kandıra yolunun Çakırcaali mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Kaza iddialara göre şu şekilde gelişti. Kandıra istikametine giden Recep Çalık idaresindeki 41 ADM 740 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 06 BBL 752 plakalı kamyonete çarpıştı. Ardından Sabri Çakıroğlu idaresindeki 41 AHA 802 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevrede Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ 1 YARALI
Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, araç sürücüleri Recep Çalık ve Sabri Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Çakıroğlu'nun araçta bulunan eşi İlknur Çakıroğlu ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildiCenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Recep Çalık'ın, Kandıra'ya bağlı Sarnıçlar Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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İzmit- Kandıra yolunda kaza: 2 ölü 1 yaralı
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