İzmit Körfezi deniz uçağıyla gözetleniyor

İZMİT Körfezi'nde 2007 yılından bu yana deniz uçağıyla yapılan denetimlerle hem deniz üzeri hem de karadan oluşabilecek kirlilikler anında tespit ediliyor. Deniz üzerinden de kalkış yapabilen ve olumsuzlukların merkeze anlık olarak bildirilmesini sağlayan uçakla gerçekleştirilen denetimler sayesinde İzmit Körfezi'nde gemi kaynaklı kirliliğin azalması sağlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz, Bakanlık tarafından belediyeye verilen yetki kapsamında 2007 yılında deniz uçağıyla denetimlere başladıklarını söyledi. İzmit Körfezi'nde gemi kaynaklı deniz kirliliğine yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı denetim ekipleriyle sürekli olarak havadan, karadan ve denizden kontrol ve izleme yapıldığını aktaran Deniz, bu kapsamda kirliliğe sebebiyet veren deniz araçlarının tespit edildiğini belirtti. AA