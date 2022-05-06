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Giriş Tarihi: 6.5.2022 14:05 Son Güncelleme: 6.5.2022 14:19

İzmit Körfezi, Turkuaz renge büründü!

ABBAS ÇAKAR
İzmit Körfezi, Turkuaz renge büründü!

Kocaeli İzmit Körfezi, son birkaç gündür özellikle güneşli havalarda Turkuaz renge bürünüyor. Uzmanlar,  bu doğa olayına denizde yaşayan canlıların önemli besin kaynaklarından biri olan Planktonların neden olduğunu düşünüyor.

Geçtiğimiz yıl 'Müsilaj'(Deniz Salyası)'a karşı başlatılan mücadele ile kısa sürede büyük ölçüde temizlenen ve tekrar aynı olayların yaşanmaması için hem havadan, hem karadan hem de denizden sürekli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından denetlenen İzmit Körfezi, son birkaç gündür, özellikle güneşli havalarda Turkuaz renge bürünüyor. Belirli aralıklar ile yaşanan renk değişimiyle maviden Turkuaz renge yaşanan dönüşüm için uzmanlar denizde yaşayan canlıların önemli besin kaynaklarından biri olan Planktonların neden olduğunu düşünüyor. Konuya büyük bir hassasiyet içerisinde yaklaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye ekiplerinin, yaşanan renk değişimi sonrasında denizden aldıkları numuneleri kesin tespit yapılması için TÜBİTAK MAM'a gönderdiği öğrenildi.

PLANKTON NEDİR?

Denizde bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanus bilimciler tarafından plankton olarak tanımlanır. Bitkisel planktonlara fitoplankton, hayvansal olanlarına ise zooplankton adı veriliyor. Göllerde, denizlerde ve akarsularda, hatta belirli şartlar altında buzullarda bile görülebiliyor.

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İzmit Körfezi, Turkuaz renge büründü!
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