İzmit Körfezi’nde bu defa su samuru görüldü

DEV ORKİNOS GÖRÜLDÜ

Son yıllarda, birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapmaya, içerisinde birbirinden farklı sayısız canlı türünü barındırmaya başlayan İzmit Körfezi, geçtiğimiz aylarda Musilaj Tehlikesi ile karşı karşıya kalsa da, başlatılan temizlik seferberliği ile kısa sürede bu beladan da kurtuldu. Şu sıralar yüzeyinde birçok göçmen kuşu ağırlayan, çevresinde ve içerisinde sayısız canlı türüne ev sahipliği yapan Körfez'de, en son geçtiğimiz Cuma günü, denizde yüzen dev bir Orkinos balığı, bir balıkçı tarafından kayıt altına alındı.

Körfez'de dev orkinos görüldü | Video

O görüntüler, 50 yıl önce İzmit Körfezi'nde yakalandıktan sonra vatandaşlarla çekilen efsane fotoğrafı akıllara getirdi. Balıkçıları olduğu gibi, Kocaeliler 'de İzmit Körfezi'nde görülen dev orkinos balığı ile heyecanlandı. O görüntüler vatandaşlara "50 yıl önce çekilen fotoğraf, bugün yeniden gerçek oldu. Körfez, nerdeyse 50 yıl önceki temiz ve görkemli günlerine yeniden kavuştu" dedirtti.

TARİNDE 2.KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

İzmit Körfezi'nde önceki gün akşam saatlerinde yeni bir canlı türü daha kayıt altına alındı. İzmit Körfezi'nde ilk kez Kasım 2019'da görülen ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olan hayvanlardan Su Samuru, önceki gün vatandaşlar tarafından kıyı şeridinde beslenirken görüntülendi.